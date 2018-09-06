(Görüntülü) Tarım işçileri okuma yazmayı öğrendi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT\'ta, tarım işçileri düzenlenen kurslarda, okuma- yazma öğrendi. Tarlalarda çalışan annelerin çocukları ise oluşturulan çadır sınıflarda 3 ay devam eden, fen bilgisi, resim ve elişi eğitimlerine katıldı.



Yozgat\'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından \'Göçmen Kuşları Projesi\' uygulandı. Proje kapsamında, tarım işçilerinin çocuklarına, bilim ve sanat yuvaları adı altında oluşturulan çadır sınıflarda eğitim verildi. Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 3 ay önce başlatılan uygulama ile tarım işçisi anne ve babalar, çalışmak için tarlaya giderken, çocuklar ise fen bilgisi, resim ve elişi eğitimlerine katıldı. Kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunda ise sabah çalışmaya giden 5 kadın, akşam da okuma yazma kursuna katılarak, okuma yazma öğrendi. Düzenlenen kursların tamamlanmasının ardından, katılımcı anne ve çocuklarına kurs bitirme sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Tarım işçilerinin barındığı Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyünde bulunan konaklama alanında, üç aylık çalışmanın ardından \'Göçmen Kuşları Projesi\' düzenlenen eğlence ve açık hava köy sineması gösterimi ile tamamlandı. Tarım işçileri Ayla filmini izleme imkanı buldu.



Projenin kapanış programına Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, il müdürlüğü görevlileri tarım işçileri ve çocukları katıldı. Tarım işçilerinin çocuklarına yönelik hazırlanan ‘Göçmen Kuşları Projesi’ hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, \"Hazırlanan projenin uygulanmasıyla birlikte tarım işçilerimizin çocukları, sıcak altında çadırlarında vakit geçirmek yerine verilen kurslara katılarak eğitimlerine devam etmiş oldular. Eğlenceli bir 3 ay geçirerek, resim ve elişleri yaptılar. Okuma yazma bilmeyen 5 kadın tarım işçimiz de düzenlenen kursumuza katılarak okuma yazma öğrendi\" dedi.