(Görüntülü) Tarihi yapıları yüzüklere sığdırıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, Bursa Ulu Cami, Ayasofya ve Taç Mahal gibi tarihi eserleri yüzüklere sığdırıyor. Hiçbir makine kullanmadan tamamen el emeğiyle eserleri yüzüklere nakşettiğini belirten Küçükdemirel, \"Bu yüzükler, tasarımından yapımına kadar tamamen kendi eserim. Görenler \'bunları yüzüğün içine nasıl sığdırdın\' diyerek hayrete düşüyor\" dedi. 1980 yılında mesleğe çırak olarak başlayan Servet Küçükdemirel, daha sonra Konya ve İç Anadolu Bölgesi\'nde birçok kuyumcuya özel tasarımlı yüzükler yaptı. Şimdi müşterinin talepleri doğrultusunda ve kendisinin özel tasarımlı yüzüklerini üreten Küçükdemirel, şunları söyledi: \"Bu işe çıraklıktan girdim ve 38 yıldır bu işi yapıyorum. Konya\'nın ve İç Anadolu\'daki birçok kuyumcunun özel işlerini yapıyordum. Baktım ikisi birlikte yürümüyor. 21 yıldır kişiye özel tasarımlar yapmaya başladım. Birçok ünlünün, sanatçının, siyasetçinin işini yapıyorum. Aklınıza gelebilen tüm eserleri yapabiliyorum. Müşteri Ayasofya\'yı istiyor ya da Sultan Ahmet Camii\'ni istiyor, bizde onları yapıyoruz. Kişi ne isterse onu yapıyoruz. Bunun bir maddesi yok. Tamamen elde yapılan bir şey. Çok ayrıntılı ya da detaylı yapılamıyor bunlar. Taktir edersiniz ki tüm detayını işleyemeyiz. Ama istediğimiz yeri rahatlıkla işleyebiliriz.\" İLK BAŞTA MAKET SANIYORLAR Yüzükleri görenlerin ilk başta maket sandıklarını belirten Küçükdemirel, \"Bugüne kadar Mevlana Türbesi, Bursa Ulu Camii, Bursa Yeşil Türbe, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Taç Mahal gibi ürünleri işledik. Yüzükleri görenler önce maket olduğunu sanıyorlar. Onlara sistemi anlatınca inanılmaz derecede hayrete düşüyorlar. Gerçekten zor bir iş ve makine değmeden yapılıyor. Çok sert bir taşı, oyarak işliyoruz\" diye konuştu. Küçükdemirel, tasarımı çizdikten sonra 1 hafta içinde bitirebildiğini de sözlerine ekledi. Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürüyle, ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük yapıp hediye etmişti.