(Görüntülü) SP lideri Karamollaoğlu, Kilis'te konferansa katıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kilis’te partisi tarafından düzenlenen ‘Çare var’ adlı konferansa katıldı.



Kilis\'te düzenlenen konferansta partililere seslenen Karamollaoğlu, siyasete toplumun olumsuz bakışını değiştirmek gerektiğini söyledi. AK Parti’nin bazı hizmetler yaptığını ve 16 yıldır iktidarda kaldığını belirten Karamollaoğlu, \"AK Parti, iktidarında bir takım hizmetler yaptılar. 16 yıl iktidarda kalmak halkın teveccühü olmadan mümkün değildir. Evet bir takım adımlar attılar. Mesela sosyolojik olarak, başörtüsü problemi çözüldü. Biz bunun sıkıntısını geçmişte yaşadığımız için bundan dolayı müteşekkiriz. İmam Hatip okullarında artış var, bundan dolayı da memnunuz. Şehirler ise betonlaştı yaşanmaz hale geldi. Bizim itirazımız beton kulelere, şehirlerin anormal derecede yoğunlaşmasına, özellikle İstanbul gibi şehirlerin sorunlarının artık çözülemez hale gelmesinedir” diye konuştu.