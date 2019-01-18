(Görüntülü) Sivas'ta KKKA hastalığı için çalıştay

SİVAS, (DHA)- YAZ aylarında sıkça görülen ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğu için korkulu rüya haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı yerli ve milli ilaç geliştirilmesi amacıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi\'nde (SCÜ) çalıştay düzenlendi. Çalıştayda konuşan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin \"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bölgemizin, özellikle Sivas\'tan başlamak suretiyle Kelkit Vadisi\'nde fazla görülen hastalık. Bunun çözüm yolunun da buralarda görüşülmesi, tartışılması, ilaç geliştirilmesi, serum geliştirilmesi veya aşı geliştirilmesi önemli\" dedi.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazif Elaldı\'nın yer aldığı \'Kırım Kongo Kanamalı Ateşine Karşı Yeni, Millî ve Modern Antiviral İlaç Geliştirilmesi Çalıştayı\' yerleşke içindeki Mihmandar Otel\'de gerçekleştirildi.



Yurt içinden birçok akademisyenin katıldığı çalıştayda konuşan Prof. Dr. Nazif Elaldı, \"2002 yılının bahar aylarında kırsal kesimde yaşayan ve kene yapışma öyküsü olan birtakım hastalar geldi. Ateş, baş ağrısı bazen de ishal yakınmaları vardı ama bunlar hiçbir hastalığa özgü değildi. Bu dönemde bu hastalar arasında ölüm oranı görülmemişti. 20 kadar hastanın biz serumlarını ayırdık, bu dönem içinde klinik özelliklerini aldık. Bu sırada 2002 yılında aldığımız serumları Sağlık Bakanlığı\'na gönderdik. Oradan da Fransa\'daki Pastör Enstitüsü\'ne gönderildi serumlar. İlk gelen bulgular Q Ateşi hastalığı şeklindeydi ve 2003 yılında biz bu vakaları Q Ateşi diye tedavi ettik. Ama aynı yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından Amerika\'da bulunan CDC\'ye (Hastalık Kontrol Merkezi) gönderilen serum örneklerinde hastalığın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi olduğu anlaşıldı. 2001-2002 yılında alınan kanlarla 2003 yılında hastalığa kesin tanı kondu. O zamandan bu zamana kadar birçok vaka takip ettik. Bir kısım yayınlar oldu, önemli bir kısmı literatüre katkı sağladı. Tabii bir hayal var ortada ama ayaklarımızın da yere basması lazım\" dedi.



\'ÜLKE ÇAPINDA EĞİTİM VERİLDİ\'



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ise, \"Daha önceki yıllarda benzeri toplantılar yaptığımızda, \'Şu konuda dünya ne söylemiş, bizler ne yapabiliriz?\' gibi konuları hep konuşuyorduk. Başka ülkelerden yapılan yayınları özetliyorduk. Ama burada ben görüyorum ki, artık birkaç adım öndeyiz. Biz bir şeyler yapacağız, dünya bizden bir şeyler öğrenecek. Bu konuyla ilgili de çok iyi bir çalışma grubu var, Sağlık Bakanlığı bu konuda çok iyi çalışmalar yaptı. Hastalığın ilk tanımlanmasından hemen sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraber ülke çapında eğitim faaliyetlerine gitti. O dönemde derneklerimiz çok iyi çalıştı\" diye konuştu.



\'ÇÖZÜM YOLUNUN BURADA GELİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ\'



SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin ise KKKA\'ya karşı milli ve modern antiviral geliştirme çalıştayının Sivas\'ta tartışılmasının bilim insanlarımızın nereye geldiğini gösterdiğini belirtti ve şunları söyledi:



\"Hep Batılılar ne diyor diye konuştuğumuz bir ortamda artık Türkler bu konuda ne diyor diye bakıyoruz. Tahmin ediyorum dışarıda da aynı şekilde bakılıyor. Özellikle de bizim üniversitemizde çok değerli öğretim üyelerimizin uluslararası manada yapmış olduğu hem aşı hem ilaç geliştirme çalışmalarına öncülük ettiği durumlarda gururlanıyoruz. Anadolu\'nun bir tabiri var, \'Yiğit düştüğü yerden kalkar.\' Sonuçta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bölgemizin, özellikle Sivas\'tan başlamak suretiyle Kelkit Vadisi\'nde fazla görülen bir hastalık. Bunun çözüm yolunun da buralarda görüşülmesi, tartışılması, ilaç geliştirilmesi, serum geliştirilmesi veya aşı geliştirilmesi önemli.\"



Çalıştayda, KKKA hastalığı ve tedavisine yönelik yapılan çalışmalar ile hastalığa karşı yerli ilaç geliştirilmesi amacıyla bugüne kadar elde edilen bilgi ve tecrübeler bir araya toplandı.