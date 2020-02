(Görüntülü) 'Sinematek' Kadıköy'de yeniden hayat bulacak

İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi, 12 Eylül 1980 darbesiyle kapanan Sinematek Derneği\'nden sonra Sinematek ruhunu yeniden canlandırıyor. Yoğurtçu Parkı yakınlarında inşaatına başlanan ve 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Sinematek/Sinemaevi, Caddebostan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Temeli atılan ve inşaatı tüm hızıyla devam eden Sinematek/Sinemaevi\'nin tanıtımına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu\'nun yanı sıra ünlü yönetmenler Pelin Esmer, Tayfun Pirselimoğlu ve Sinematek\'in yeniden Kadıköy\'de kurulmasına öncülük eden Jak Şalom ile çok sayıda sinemasever katıldı. Etkinlik sonunda geceye katılan sanatseverler \'To be or not to be/ Olmak ya da olmamak\' adlı filmi izledi. \'İLK DEFA BİR BELEDİYE TARAFINDAN ÇALIŞILMIŞ BİR ÇABA\' 5 Ağustos 1965 tarihinde Onat Kutlar ve arkadaşları tarafından İstanbul\'da kurulan Sinematek Derneği\'nin kayıtlı ilk üyesi olan ve yıllar sonra Sinematek?in yeniden Kadıköy\'de kurulmasına öncülük eden Jak Şalom, \"Bugün yapmaya çalıştığımız şey, bu defa daha önemli ve bütün bir kurum oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda arşiv de oluşturacağız. Kitaplığımız ve 200 kişilik bir sinema salonumuz olacak. Seminerler, konferanslar, atölyeler düzenleyeceğiz. Genç sinemacılarla, kısa filmcilerle çalışmak istiyoruz. Sinematek, Türkiye\'de ilk defa bir belediye tarafından çalışılmış bir çabadır\" dedi. \"SİNEMATEK BİZE YENİ HEYECAN VE İLHAM KAPILARI DEMEKTİR\" Tanıtıma katılan usta oyuncu Celal Kesal ise \"Türkiye?de sinemaseverlerin, profesyonellerin Sinematek ile tanışması onların sinema felsefesine ve sinema düşüncesine dair ilham kaynağı kapılarını açan bir kurumdur. Bu yüzden yeniden bir Sinematek bize yeni heyecan, yeni ilham kapıları demektir\" diye konuştu. \"SİNEMATEK ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI\" Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da, \"Sinematek?i bu çağa uygun bir şekilde yeniden hayata geçirmeye karar verdik. Şu anda inşaat aşamasında. Çok önemli bir ihtiyaçtı. Sinema salonları neden sadece alışveriş merkezlerinde ve hayatın içinde değil. İnsanlar kültürle, sanatla bir arada yaşayıp kendi geleceklerini daha mutlu inşa etmek istiyorlar. Bu projenin insanlar tarafından çok sıcak karşılanacağını düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. ONAT KUTLAR ÖNCÜLÜĞÜNDE KURULMUŞTU Dünyanın farklı ülkelerinde 1930\'lardan bu yana var olan sinematek geleneği, Türkiye\'de Sinematek Derneği adı altında Onat Kutlar, Şakir Eczacıbaşı, Hüseyin Baş ve arkadaşları tarafından 1965 yılında kuruldu. 1980 askeri darbesiyle kapanan Sinematek\'in film, fotoğraf, afiş ve kitap arşivi de yok oldu. Bugün ise Türk ve dünya sinemasının birikimi Sinematek Derneği\'nin ilk resmi üyesi olan Jak Şalom\'un girişimiyle yeniden hayata geçiriliyor. İNŞAAT TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR Sinema izleyicisine düzenli ve sistematik programlarla, sinema tarihine mal olmuş yerli ve yabancı sinemadan örneklerin sunulacağı Sinematek/SinemaEvi 2018\'in son aylarından itibaren Kadıköy Yoğurtçu Parkı yakınlarında yepyeni bir binada hayata geçecek. Temeli atılan ve inşaatı tüm hızıyla devam eden Sinematek/Sinemaevi binasında bütün teknik yeniliklerle donatılmış 200 kişilik bir salon bulunacak. SİNEMA KÜLTÜRÜNÜ KORUMAK VE YAYMAK AMACIYLA KURULDU Kadıköy\'ün sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek Sinematek/Sinemaevi\'nde, sessiz sinema döneminden günümüze kadar çekilmiş filmler bir araya getirilerek, bir film arşivi oluşturulacak. Ayrıca sinema evinde gösteriler, sergiler, sinema sanatı ile ilgili seminer, sempozyum ve konferanslar, sinema insanlarıyla sohbetler düzenlenecek. Bu mekân eski ile yeni arasında köprü oluşturma görevi ve anlayışıyla kapılarını bütün sinemacılara ve sinemaseverlere açık tutacak. SİNEMATEK NEDİR? Sinematek/Sinema Evi bir sinema kültürü kurumudur. Sinema yapıtlarını koruma altına alır, bu konuda araştırmalar yapar ve yaptırır, sinema kültürünü yaymak için gösterimler düzenler. Sinema ile ilgili her türlü film, fotoğraf, belge, aygıt ve benzerlerini uluslararası standartlarda arşivler, aynı konularda çalışan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurar.Sinematek aynı zamanda bir Sinema Evi\'dir. Sinematek\'in kitaplığı araştırmacıların kullanımına açıktır.Öğrenciler ve araştırmacılar, çalışmaları için gerekli gördükleri filmleri, film izleme köşelerinde izleyebilirler.Film türleriyle ilgili toplu gösteriler yapar.