(Görüntülü) Sinan Akçıl bu yaz 300 bin kişiye ulaştı

Sinem ERYILMAZ ? Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - SİNAN Akçıl dün akşam İsfanbul Tema Park?ta verdiği son yaz konserinde yüzlerce sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı konser öncesi verdiği demeçte bu yaz hedeflerinin 300 bin kişiye ulaşmak olduğunu ve bunu da başardıklarını söyledi. Ünlü sanatçı Sinan Akçıl yaz konserlerinin sonuna geldi. Dün akşam verdiği konserinde alanı dolduran yüzlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Akçıl sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. İsfanbul Tema Park?ta gerçekleştirilen konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akçıl, bunun öncesinde yaptığı açıklamada, bu yaz hedefinin 300 bin kişiye ulaşmak olduğunu ve bunu da başardıklarını belirterek, ?Ben halk konserlerine daha sevdalı bir çocuğum. Kulüp konserleri de yaptık ama bu konserleri çok seviyorum. En son 2 gün önce Afyon?da yağmur altında 30 bin kişilik bir konser yaptık. Bugün İsviçre, İzmir, Antalya gibi yerlerden bilet alıp gelen bir çok sevdiğimiz var yine. Onlarla buluşup çok güzel bir konser daha ve ondan sonra yarın da farklı sahneyle yazı kapatıp eylül,ekim, kasım diye bakacağız artık? dedi. Konserlerinin yağmurlu havalara denk gelmesinden esprili bir şekilde bahseden Akçıl, bunu ?bereket? olarak yorumladı ve bundan mutlu olduğunu belirtti. Akçıl sözlerine, ?İnsanların verdiği emek çok değerli benim için. Güzel olacak? diye konuştu. ?15 EYLÜL?DE BÜYÜK BİR SÜRPRİZ VAR? Özel hayatı hakkında da samimi itiraflarda bulunan Akçıl, kız arkadaşı hakkında ilk kez bir konserine geldiğini söyleyerek, ?Her zaman söylediğim gibi yazılandan daha çok benim yanımda gördüğünüz zaman, bunlar gerçek hikayeler. O yüzden mutluyum. 15 Eylül?de de büyük bir sürpriz var. Onu da zamanı gelince söyleyeceğiz? ifadelerini kullandı. ?EVLİLİĞİ DÜŞÜNÜYORUM? Akçıl evlilik sorusuna ise niyetinin olduğunu belirterek, ?Düşünce var. Beni sevenler bu konuda anlayış gösterecekleri zaman mutlaka olacaktır. Çünkü şu anda çok güzel giden bir birliktelik var. İnşallah Allah sonunu hayır etsin. Ama bu konularda büyük konuşmuyoruz. Hayırlısı? dedi. SAHNEDEN AŞKINI HAYKIRDI Sahnede neşeli ve enerjik haliyle dikkat çeken sevilen sanatçı kendisini dinlemeye gelen 2016 Best Model of Turkey ve 2016 Best Model of the World birincisi Gizem Kayalı için, ?Bugün dünyanın en güzel kızı burada. Ona bu şekilde taç vermişler ama ben onun iç güzelliğine taç veriyorum? diyerek aşkını haykırdı. \"İsfanbul Açıkhava Konserleri\" bugün gerçekleşecek Merve Özbey konseri ile devam edecek. İsfanbul Açıkhava konserlerinin takvimi şöyle: ?5 Eylül Grup Seksendört, 6 Eylül İrem Derici,12 Eylül Buray, 13 Eylül Rubato,19 Eylül Edis, 20 Eylül Berkay\"