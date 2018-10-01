(Görüntülü) Şiir tutkunları 3. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali'nde buluşacak

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-BURSA Nilüfer Belediyesi’nin 11-14 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği 3\'üncü Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nde 6 ülkeden şairler, şiir tutkunları ile buluşacak. Başkan Mustafa Bozbey, adalete özlemi olan ve şiire yaşamında yer veren herkesi festivale davet etti. Nilüfer Belediyesi, Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin üçüncüsünü şiirseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 11-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3\'üncü Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin programını basın toplantısında açıkladı. Toplantıda, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman ile organizasyon sorumlusu Meltem Öztürk de yer aldı. Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’nin 3\'üncüsünde, kenti daha kapsamlı, daha doyurucu bir programla buluşturacaklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Şiir Festivali, şiir çevrelerinde de benimsendi, katılımlar konusunda aylar öncesinden talepler geldi ve son şekli, titiz bir değerlendirme sonucunda verildi” dedi. Festivale, 6 ülkeden 14 şairin katılacağını açıklayan Başkan Bozbey şöyle devam etti: “Bu şairlerden 5’i Hollanda, Hindistan, Hırvatistan, Makedonya ve Ukrayna’daki kardeş kentimiz Mykolaiv’den. Türkiye’den sevilen şairler Lale Müldür, Aba Müslim Çelik, Betül Dünder, Cevat Çağan, Duygu Kankaytsın, Çiğdem Sezer, Gülümser Çankaya, Onur Sakarya ve Selahattin Yolgiden de festival boyunca bizlerle birlikte olacak. Nâzım Hikmet Kültürevi, Konak Kültürevi, Üç Fidan Parkı ve Misi Edebiyat Müzesi’nde, dört gün boyunca şiir sesleri yankılanacak.” TEMA: ADALET Festivalin bu yılki temasının “Adalet” olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, 3\'üncü Uluslararası Nilüfer Şiir Festivali’yle, yaşamın önemli bir parçası olan adalete dikkat çekmek, onu tema olarak değerlendirerek bu konudaki farkındalığı artırmak istediklerini vurguladı. Şiirin, Nilüfer’de, Türkiye’nin ilk Şiir Kütüphanesi’yle temsil edildiğini ifade eden Başkan Bozbey, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Şiir Kulesi’nde de her gün saat 14.00’te şiir okunduğunu hatırlattı. Festivalin, 11 Ekim’de Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek “Ezginin Günlüğü” konseriyle başlayacağını ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin kapanışının da görkemli olacağını söyledi. Başkan Bozbey, “14 Ekim’deki kapanış gecesinde Ziya Azazi, koreografisinin de kendisine ait olan ‘Dervish’ isimli dansıyla, sanatseverlerin karşısına çıkacak” dedi. Başkan Bozbey, adalete özlemi olan ve şiire yaşamında yer veren herkesi festivale davet etti. ATÖLYELER, SERGİLER, SİNEMA GÖSTERİLERİ Festivalin organizasyon sorumlusu Meltem Öztürk de festival boyunca şiiri, diğer sanat dallarından ayrı tutmadan, farklı disiplinlerle harmanlayarak okumalar, şair buluşmaları, resim sergisi, sinema ve dans gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenleneceğini söyledi. Öztürk, festivale ilişkin detayları şu şekilde açıkladı: \"Okullarda, şiir atölyeleri ve okumaları gerçekleştirilecek. Bu yıl farklı olarak, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, ‘Duvarları Şiirle Aşmak’ isimli şiir okumaları yapacağız. Aynı zamanda Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi’nde de şiir okumaları gerçekleştirilecek. Ayhan Bozkurt, ‘Söz Simyacıları’ söyleşisinde bizlerle birlikte olacak. Yönetmenliğini Pelin Esmer’in yaptığı ‘Yararlı Bir Şey’ ve Alexei Guerman yönetmenliğindeki ‘Dovlatov’ isimli filmler de festival kapsamında gösterime sunulacak. Varlık Yayınları’nın 85’inci yılı dolayısıyla Misi Edebiyat Müzesi’nde sergi açılacak. Şiir Kulesi’nde, sevilen şairlerin şiirleri yankılanacak. Nilüfer Belediyesi Dans Atölyesi de, dans gösterisiyle bizlerle birlikte olacak.” Basın toplantısının ardından katılımcılara, çeşitli şairlerin kitapları armağan edildi.