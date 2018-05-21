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(Görüntülü) Serik'te Hande Yener konseri

Namık Kemal KILINÇ SERİK, (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilaç firmasının düzenlediği seminerin sonunda Hande Yener sahneye çıktı

21 Mayıs 2018 15:05

Namık Kemal KILINÇ SERİK, (DHA) Antalya\'nın Serik ilçesinde bir ilaç firmasının düzenlediği seminerin sonunda Hande Yener sahneye çıktı. Merkezi İstanbul\'da bulunan bir ilaç firması tarafından Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen 10 günlük seminer sona erdi. Seminerin ardından ödül töreni ve Hande Yener konseri yapıldı. Ödüller firma sahibi Turan Karaman ve Genel Müdür Mert Hasan Karaman tarafından verildi. Ödül töreninin ardından sahneye çıkan Hande Yener, yaklaşık 2 saatlik konserinde seslendirdiği şarkılarla çalışanları coşturdu. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Turan Karaman, 2014 yılında kurmuş olduğum ilaç fabrikasında 250 çalışanımız bulunuyor. Çalışanlarımızın hem eğitim hem de tatil yaparak moral motivasyonlarını yükseltmeyi amaçladık. Çalışanlarımızın düzenlenen çeşitli yarışmalarla eğlenmelerini de sağladık. Çalışanlarımız arasında başarılı olanları da ödüllendirdik. Son sürprizimiz de Hande Yener konseri oldu dedi.

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