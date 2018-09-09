(Görüntülü) 'Seneye de giyer' mantığı doğru

Gül KABA- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Semih Ayanoğlu, çocuğun ayağına tam oturan ayakkabının dar ayakkabı olduğunu belirterek, \"\'Seneye de giyer\' mantığı doğru. Ayakkabıda 1,5 santim boşluk olmalı\" dedi. Okulların açılmasıyla aileleri alışveriş telaşı sardı. Okul alışverişinin olmazsa olmazı da ayakkabı. Okula gidecek çocuklar için ayakkabı almanın püf noktalarını verip, ayak sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Doç. Dr. Ayanoğlu, çocuğun hareketlerini kısıtlamayacak, yumuşak, çocuğun ayağına tam oturmayan, arada 1,5 santim boşluğu olan ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini belirtti. \'SEÇİLEN AYAKKABI ÇOCUĞUN HAREKETLERİNİ KISITLAMAMALI\' Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Semih Ayanoğlu, okul çağındaki çocuklara ayakkabı seçerken boyutunun çok önemli olduğunu söyleyerek, ayakkabı seçiminin çocuğun ayak sağlığını ve gelişimini etkilediğine dikkat çekti. Yanlış ayakkabı seçiminin kronik ağrılara, tırnak problemlerine, nasırlara ve kemik gelişimi sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ayanoğlu, \"Okul çağındaki 6 yaşından büyük çocuklarda eğer o yaşa kadar ayağında basma kusuru olmadıysa uygun boyutta ve ayaklarının hareketlerini kısıtlamayacak bir spor ayakkabı kullanmak okul için en doğru tercih olacaktır\" diye konuştu. \'ÇOCUĞUN EN AZ ÜÇ ÇİFT AYAKKABISI OLMASI GEREKİYOR\' Her gün aynı ayakkabıyı kullanmamak gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Ayanoğlu, \"Bugün giyilen ayakkabı en yakın 2 gün sonra tekrar giyilmelidir. Bu uygulama hem sağlık hem de hijyen için çok önemlidir. Gün içinde ayakkabı içerisinde oluşan terleme, ısı ve kapalı ortam aşırı bakteri ve mantar üremesine neden olur. Bunu olumsuz koşulları kontrol etmek içinher gün aynı ayakkabı kullanılmamalı ve en az gün aşırı ara vererek ayakkabı giydirmek önemlidir. Eğer ailenin ekonomik durumu buna müsaitse çocuğun en az üç çift ayakkabısı olması gerekiyor. Ayakkabılar üç günde bir kullandığı takdirde bir hafta boyunca rahatlıkla sağlıklı ayakkabı kullanımı sağlanmış olur\" ifadelerini kullandı. \'SENEYE DE GİYER\' ASLINDA DOĞRU BİR MANTIK \'Seneye de giyer\' mantığının doğru olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ayanoğlu, \"Atalarımızın yaşanmışlıklarının getirdiği bir söylem. Temel felsefemiz şu, satın aldığımız ayakkabının iç tabanını çıkarıp çocuğun ayağını üzerine koyduğumuz zaman doğru boyuttaki ayakkabı en uzun ayak parmağının önünde 1 buçuk santim boşluk bırakacak şekilde olmalıdır. Bu da bir numara büyük olarak da ifade edilebilir, ya da doğru ayakkabının boyutu ayaktan 1 buçuk santim kadar büyük olan ayakkabıdır. Çünkü gün içerisinde hem yetişkinler hem de çocukların ayaklarında şişme ve büyüme olur. Bu büyümeye bağlı olarak da sabah giyilen ayakkabı akşam saatlerinde sıkabilir. Böyle olmasın, gün boyunca ayağımızı etkin şekilde desteklesin ve sıkmasın diye 1 buçuk santim kadar büyük ayakkabı tercih etmek doğru olacaktır\" dedi. AYAĞA TAM OLAN AYAKKABIYI TERCİH ETMEYİN! \"Ayağa tam oturan ayakkabı zaten küçük ayakkabıdır\" diyen Doç. Dr. Ayanoğlu, \"Böyle bir ayakkabıyı tercih etmemek lazım. Toplumda sıklıkla yapılan hatalardan biridir. Sabah giydiğimiz ayakkabı akşama doğru ayağımızı sıkan, vuran, yara açan ayakkabı oluyor.Bu doğru ayakkabı boyutu değil, boşluk olması çok önemli\" diye konuştu. AYAKKABIYI GÜNÜN SON SAATİNDE AKŞAM ÜZERİ ALIN Ayakkabı alışverişini akşam saatlerinde yapılması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Ayanoğlu, \"Ayakkabı almaya günün en son saatlerinde, gün boyu koşuşturmacanın ardından gitmek lazım. Ayağın en şiş, geniş ve büyümüş halinde gidip rahat ettiğinizi hissettiğiniz ayakkabıyı almak en doğrusudur\" dedi. \'YANLIŞ AYAKKABI SEÇİMİ OKUL PERFORMANSINI OLUMSUZ ETKİLER\' Yanlış ayakkabı seçimiayak ve parmaklarda ağrıya yol açar. Çocuk gün içinde okulda ağrıya bağlı yürümek koşmak gibi temel beden hareketlerini tam yapamaz. Bu durum da çocuk arkadaşlarından psikolojik olarak kopmuş ve dışlanmışlık hissettirebilir. Bu durum fiziki ayak ağrısıyla beraber çocuğun okul performansını bozabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ayanoğlu, \"Ayakkabıların ayağın hareketlerini kısıtlamayacak yumuşak, mevsimsel olarak da kış aylarında ısı yalıtımını yapabilen, yazın ise hava geçirgenliğini sağlayacak delikli veya hafif malzemeden yapılmış olması gerekir. Hem kış hem yaz ayakkabılarını hafif malzemeden tercih edilmelidir. Çocuklarımızın zaten kas kuvveti sınırlıdır. Çocuklarımızın göreceli olarak ayaklarında normalin üzerinde ayakkabının yarattığı ekstra ağırlık taşıması gün boyu koşuşturmaya bağlı kas yorgunluğuna yol açabiliyor\" ifadelerini kullandı. KIZ ÇOCUKLARININ TOPUKLU AYAKKABI GİYMESİ YANLIŞ! Ünlü oyuncu Tom Cruise\'un çocuğunun topuklu ayakkabı giymesiyle böyle bir modanın başladığını fakat bu durumun çok yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Semih Ayanoğlu, \"Özellikle kız çocuklarının çok küçük yaşlarda annelerine özenerek topuklu ayakkabı giymeye başladı, bu oldukça yanlıştır. Ayağın topuk kısmı vücut ağırlığının yüzde 60’nı ön kısmı yüzde 40’ı taşır. Ayak ön bölümünün temel amacı yerdeki değişkenliklere ayağın adapte olmasını sağlamaktır. Biz bu oranı topuklu ayakkabı giyerek topuğu yükselterek ayağın ön bölümüne çok fazla yük taşımaya zorlarsak özellikle çocuklarınayak ön bölümünün genişlemesi, topukta küçülme ve topuk kemiği saran özel yağlı dokuda incelme gibi geri dönüşümsüz zararlara yol açarız\" diye konuştu.