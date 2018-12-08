(Görüntülü) Semt Konakları'nda engelliler için eğitimler başladı

İSTANBUL, (DHA)-BEYOĞLU Belediyesi’nin, engelli çocukların gelişimine ve sosyal hayata adaptasyonuna katkıda bulunmak amacıyla açtığı Piripaşa Semt Konağı’nda özel Takı Tasarım, Resim ve Halk Oyunu eğitimleri başladı. İlerleyen günlerde farklı branşlarda da açılacak olan eğitimlerin, ilçenin 15 farklı noktasında bulunan tüm Semt Konakları’nda yaygınlaştırılması hedefleniyor. Beyoğlu Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlar için engelleri kaldırmayı hedefliyor. Beyoğlu Belediyesi Aile ve Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmet veren Semt Konakları’nda engelli çocukların gelişimi ve sosyal hayata adaptasyonu için bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında İlk olarak Piripaşa Semt Konağı’nda engelli çocuklara özel Takı Tasarım, Resim ve Halk Oyunu sınıfları açıldı. Eğitimlerin başladığı sınıflarda ilk derslerine giren engelli çocuklar; resim yapıp takılar taktı, Karadeniz yöresine özgü yerel kıyafetlerle horon oynadı. İlerleyen günlerde farklı branşlarda da açılacak olan eğitim sınıflarının ilçenin 15 farklı noktasında bulunan tüm Semt Konakları’nda yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtildi. \"ÇOCUĞUM SOSYALLEŞMEYE BAŞLADI\" Piripaşa Semt Konağı\'ndaki eğitim merkezine çocuğunu getiren veli Zahide Salman, verilen eğitimin onlar için çok önemli olduğunu belirterek, \"Burada kurs açıldığı için resim yapmaya geldik. Çok memnunuz. Çocuğum da ben de kendimizi yalnız hissediyorduk. Eğitimlere başladıktan sonra çocuğum sosyalleşmeye başladı. Ben kendimi de yalnız hissetmiyorum. Onun gibi binlerce çocuk var. Hepimiz birer engelliyiz. Onların da belli bir süre sonra kendi hayatlarını idame edebilmek için böyle şeylere ihtiyaçları var\" dedi.