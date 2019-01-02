(Görüntülü) Şehit haberlerine üzülen öğrenciler askeri robot geliştirdi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - AFRİN\'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında gelen şehit haberlerine üzülen Bursa Yıldırım Beyazıt İMKB Lisesi öğrencileri, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen silahlı askeri robot geliştirdi. Okul yönetimi ve öğrenciler, geliştirilen bu sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde kullanılmasını ümit ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonlarından gelen şehit haberlerinden sonra \"Ne yapabiliriz?\" diye düşünen Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Bölümü 12\'nci sınıf öğrencileri, uzaktan kumanda ile çalışan silahlı askeri robot geliştirdi. Tanka benzeyen yapısı, tepesinde yer alan kamera ve silah tertibatıyla birlikte hareket eden robot, wifi, bluetooth ve radyo frekansı ile yönetiliyor. Gövdesinden bağımsız olarak hareket edebilen silah nişangahı hedefin kolay bir şekilde imha edilmesini sağlıyor. Aracın ön kısmında bulunan sensörler ise olası bir kaza riskini ortadan kaldırıyor. Askeri robot üzerinde 3 ay çalışan okul yönetimi ve öğrenciler, geliştirilen bu sistemin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılmasını ümit ediyor. Projenin hayata geçirilmesi hakkında bilgi aktaran Elektrik Elektronik Bölümü 12’nci sınıf öğrencisi Faruk Şahin, \"Zeytin Dalı Harekatı sırasında gelen şehit haberlerine çok üzüldük. Aklımıza böyle bir proje geldi. \'Önden insansız bir araç gitse nasıl olur, etrafı tarasa nasıl olur\' diye düşündük. Alan şefimize danıştık ve o da projemize destek verdi. Okul idaresi de bize her türlü desteği sağladı. Biz de ortaya böyle bir proje çıkardık\" dedi. Projenin Zeytin Dalı Harekatı düşünülerek tasarlandığını belirten Elektrik Elektronik Bölümü Şefi Ali Sarıtaşçı da \"Zeytin Dalı Harekatı\'nda kapalı alanlarda askerlerimizin karşılaşmış olduğu zorluklar düşünülerek bu projeyi geliştirdik. Buraya girildiğinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyorlar. Bu sebepten dolayı askerlerimiz şehit oluyor. Yaptığımız robotu göndererek alandan görüntü bilgisi almak ve oradaki ahvali görebilmek için yapmış olduğumuz bir icattır. Cep telefonu, wifi ve radyo frekansı üzerinden kontrol edilebiliyor. 1.5 kilometreye kadar menzili var. Uzaktan kontrolle kapalı alanlara girip neler olduğunu, tuzakları veya orada bir terör unsuru var mı, bunların tespiti için kullanılıyor. Öğrencilerim, Afrin Harekatı sırasında şehitlerimiz olunca milli duyguları kabardı ve böyle bir proje yapmak istediklerini söyledi. Biz de bu durumu okul idaresiyle paylaştık. Müdürümüz de onay verdi ve malzeme desteği sağladı. Böylelikle projemizi gerçekleştirmeye başladık” ifadelerini kullandı. Yapılan örnek projeden dolayı ekibiyle gurur duyduğunu dile getiren Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Celal Ulusoy ise \"Öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekibimiz sanayideki ve bilimdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek için bir ekip kurdu. İlk aklımıza gelen operasyonlarda şehit olan askerlerimizin zaiyatını azaltmak amacıyla insansız robot teknolojisini kullanarak böyle bir girişimde bulundular. Robot uzaktan kumanda ile yönetilebiliyor. Teknolojiyi en ileri seviyede kullandık. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu doğrultuda ciddi çalışmalar yaptılar. Kendileri dünyada gelişen teknolojileri takip ederek bu robotu ortaya çıkardılar. Projemizin yenilenmesi ve geliştirilmesini hedefliyoruz. İleride Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde de kullanılmasını arzu ediyoruz\" diye konuştu.