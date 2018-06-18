(Görüntülü) Sardes'teki anıtsal tak sponsorlukla restore edilmiş

Emre SAÇLI SALİHLİ, DHA) MANİSA\'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti\'nde 4 yıl önce ortaya çıkartılan ve Antik Çağ\'daki bilinen tüm anıtsal taklardan, daha büyük olduğu tespit edilen 3 geçişli takın, 6. yüzyılda kentin siyasi ve ekonomik olarak güçlü kişilerinden olan Flavius Manionius tarafından sponsor olunarak restore ettirildiği ortaya çıktı. Lidya Uygarlığı\'na başkentlik yapan Sardes Antik Kenti\'nde 2018 yılı kazı çalışmaları başladı. Salihli\'deki Antik Kent\'teki 3 farklı alanda devam eden kazı çalışmalarında ana giriş kapısı bölgesinde önemli bulgulara rastlandı. Antik Kent\'teki M.S. 1-2. yüzyıllarda yapıldığı belirlenen ve çağdaşlarına göre oldukça büyük olan 3 geçişli anıtsal takın sponsorluk yoluyla restore edildiği ortaya çıkarıldı. Anıtsal takın, 6. yüzyılda, kentin siyasi ve ekonomik olarak güçlü kişilerinden olan Flavius Manionius tarafından restore ettirildiği tespit edildi. Aynı alanda bulunan mozaiğe de Manionius\'un sponsor olduğu belirlendi. \'3 GEÇİŞLİ ANITSAL TAKIN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK\' Kentin doğu girişinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi doktora öğrencisi, arkeolog Gencay Öztürk, anıtsal takın geniş kemer açıklığının antik çağda bilinen tüm anıtsal taklardan daha geniş olduğunu söyledi. Öztürk Bu tak, antik çağ mimarisi açısından çok önemli. Çünkü bu tak, Roma\'daki çağdaş benzerleri ile kıyaslandığında bile emsalsiz. 3 kemerden oluşan takın en geniş kemer açıklığı 13 metre. Yüksekliğinin ise 24- 29 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu denli büyük bir tak, o dönem teknolojisi için oldukça önemli dedi. \'6\'NCI YÜZYILDA RESTORE EDİLMİŞ\' Anıtsal takın ortaya çıkarılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Öztürk şunları söyledi Şu an kazı çalışmalarının devam ettiği alanda anıtsal taka odaklanılmış durumda. Bölgede geçtiğimiz yılki çalışmalar esnasında bir mozaik ortaya çıkarıldı. Bu mozaik bize anıtsal tak hakkında önemli bir gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu. Mozaik üzerinde yapılan incelemelerde anıtsal takın ve mozaiğin o dönemde bölgede gerek siyasi gerekse ekonomik olarak oldukça güçlü bir kişi olduğu anlaşılan Flavius Manionius tarafından restore ettirildiği bilgisini verdi. Manionius\'un özellikle de ekonomik açıdan çok güçlü biri oluşu, bu emsalsiz takı restore edebilecek güce sahip olduğunun bir kanıtı. Manionius, o dönemde kesinlikle kentin ileri gelenlerindendi hatta siyasi gücü de olan birisiydi. Bu tak, antik çağ için gerçekten çok ileri bir teknoloji. \'ÇOK HASSAS BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR\' Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu Restorasyon-Konservasyon Önlisans Programı\'ndan Konservatör Nuriye Aslaner ise geçen yıl mazı çalışması sırasında bu alanda çok önemli bir mozaiğe ulaşıltıklarını, kazı sezonu sonunda da koruma amaçlı olarak bu mozaiğin üstünü kapattıklarını şu anda da mozaiğin konservasyonunu gerçekleştirdiklerini belirterek mozaik üzerindeki temizleme çalışmalarının ardından gerekli görülen bölümlerinde sağlamlaştırmalar yapılacağını bu işlemlerin ardından mozaiğin özel bir cam bölüm içerisinde sergilenmeye başlanacağını anlattı. \'BİRÇOK KÜLTÜRÜN İZLERİNİ TAŞIYOR\' Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti\'nde, 1854 yılında başlayan kazılar 1958 yılından itibaren bilimsel nitelik kazandı. 5 bin yıllık geçmişe sahip olan kent, Lidya Krallığı\'nın yanı sıra Pers, Helenistik, Yunan, Roma ve Bizans kültürünün de izlerini taşıyor. Hıristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan yedi kiliseden birine de evsahipliği yapan Sardes\'deki kazılarda bulunan eserlerin bir bölümü Manisa Müzesi\'nde sergileniyor.