(Görüntülü) Şanlıurfa'da Kıraç konserine yoğun ilgi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesi\'nce bu yıl 2\'incisi düzenlenen \'İsot Festivali\' kapsamında sahne alan Kıraç, unutulmaz bir gece yaşattı.



Haleplibahçe Müsesi önündeki alanda düzenlenen konserde Yavuz Seçkin\'in şakaları ve taklitleri de izleyenlere keyifli anlar yaşattı ardından ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı. Konsere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile vatandaşlar Kıraç\'ın seslendirdiği parçalara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kıraç’a konser sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bakır kahve takımı hediye etti.