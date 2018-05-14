(Görüntülü) Samsun'da Feretiko bezi ve Ödemiş ipeği ürünleri defilesi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Atakum Belediyesi ve İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından organize edilen ‘Karadeniz’den Ege’ye İlmek İlmek’ projesi çerçevesinde, kadın istihdamını desteklemek ve yerli doğal kumaşlara dikkat çekmek adına yürütülen Feretiko (Rize) bezi ile Ödemiş ipeğinden oluşan kıyafet defilesi yapıldı.



Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) ile İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından Sheraton Otel’de ‘Karadeniz’den Ege’ye İlmek İlmek’ projesi kapsamında düzenlenen Karadeniz’den Feretiko bezi ile İzmir’den Ödemiş ipeğinin karışımından oluşan ve ünlü manken Fatma Kabasakal’ın da yer aldığı kıyafet defilesi büyük ilgi gördü.



Samsun ve İzmir’deki kadınlarnı 2 yıl süresince dokumasını yaptı Feretiko bezi ve Ödemiş ipeğinin karışımından oluşan ürünün tanıtımına Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.



Defile öncesi konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi bünyesinde AKSEM çatısı altında oluşturulan kadınların 2 yıl boyunca emek sarf ettiği Feretiko bez dokumacılığının İzmir Ödemiş ipeği ile karışımını yeni ortaya çıkan ürününün bu akşam tanıtımını yapıyoruz. Bu projeyi İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü ile birlikte AKSEN bünyesi ile yapıyoruz. Amacımız kadınlarımızın istihdamına yönelik olan ve ortaya çıkan, unutulmaya yüz tutmuş, Karadeniz yöresinin Feretiko bezini günümüz şartlarıyla modernize edilerek ve İzmir Ödemiş ipeğinin kullanımı ile yeni bir ürünü ortaya çıktığını, bu ürünü halkımıza sunumunu gerçekleştireceğiz. Ortaya çıkan bu ürün beğeni katlayıp, bizde hanım kardeşlerimize yönelik olarak onlara ekonomik açıdan geri dönmesi için Atakum ilçemizde atölyelerin bizzat takipçisi ve destekçisi olacağız” dedi.



Her yıl olgunlaştırma enstitüsü olarak bir tema belirlediklerini ifade eden İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, “Biz her yıl Olgunlaştırma Enstitüsü olarak bir tema belirliyoruz ve geleneksel Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için gayretle çalışıyoruz. Geçen yıl bizim temamız Ödemiş ipeği ve ipek dokumaydı. İki geleneksel kumaşımızı bir araya getirdik ve bu ilk defa oldu. Bugün burada geleneksel kıyafetler değil, güncele uyarlanmış kıyafetler göreceksiniz ama geleneksel motiflerle göreceksiniz. Karadeniz ve Ege’nin nadide kumaşlarını bir arada kullandık. Amacımız kadın istihdamını sağlamak ve geleneksel kültüre katkı sağlamaktır” diye konuştu.



Feretiko bezi ve Ödemiş ipeğinin tarihi bir bez olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın eşi ve Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, “Bu bezler mitolojiye kadar gidiyor. Osmanlı saraylarından günümüze kadar gelmiştir. Fakat belirli dönemlerde değerini yitirmiş. Bu bezler aslında piyasada var olan bezlerdir. Biz bunları modernize ederek, günlük kıyafetlerde kullanarak, uygulanabilirliğini göstermek ve pazarda buna yer açmak istiyoruz. Kadınlar ürettikleri bu bezleri satarak, çeşitli sektörlerde kullanımını arttırarak kadınların ekonomik anlamda güçlenmesini istiyoruz” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Samsun ve İzmir’deki kadınların 2 yıl süresince dokumasını yaptığı Fferetiko bezi ve Ödemiş ipeğinden oluşan 44 ayrı ürün izleyenlerin beğenisine sunuldu.



