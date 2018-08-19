(Görüntülü) Şalpazarı Birlik Günü'nde 'Ağasar' modası rüzgarı esti

Emre KOLTUK/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Şalpazarı ilçesinde \'Birlik ve Beraberlik Günü\' etkinliği düzenlendi. İlçede yaşayan kadınların günlük hayatta giydikleri, \'Ağasar\' adı verilen 500 yıllık kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte doyasıya horon oynandı.



Şalpazarlılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen \'Birlik ve Beraberlik Günü\' etkinlikleri, Atatürk İlköğretim Okulu\'nun bahçesinde gerçekleştirildi. İlçede 10 ve 11\'inci yüzyıllarda Oğuz Türkleri\'nin 24 kolundan biri olarak Anadolu\'ya gelip yerleşen Çepniler\'de kadınlar, o günden bugüne kendilerine özgü yöresel kıyafetlerini giymeye devam ediyor. Çepni kadınları ve kız çocukları, gerek günlük yaşantılarında, gerekse yayla şenlikleri başta olmak üzere, \'Ağasar\' olarak da bilinen, düğün ve bayramlarda giydiği yöresel motif işlemeli rengârenk giysilerle kültürlerini yüzyıllardır yaşatıyor. Rengarenk kıyafetleri ile etkinliğe katılan yöre kadınları, Karadenizli sanatçıların türküleri eşliğinde el ele horonlar oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, vatandaşlar bir arada eğlenceli saatler geçirdi.



‘AMACIMIZ DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRMEK’



Şalpazarlılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği Turgut Kahraman, etkinlikte dayanışmanın arttırılmasını hedeflediklerini belirterek, \"Her yıl geleneksel olarak yaptığımız etkinlikle vatandaşlarımız arasında yardım ve dayanışma ortamını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Halkımız burada birbiriyle kaynaşarak horunun, eğlencenin tadını çıkarıyorlar” dedi.



Dernek Başkan Yardımcısı Murat Topkara da Şalpazarı\'nın tarihi bir gün yaşadığını ifade ederek, \"Bizim birliğimizi, dayanışmamızı arttıran bu tür etkinliklerin arttırılarak devam etmesini hedefliyoruz\" diye konuştu.



‘ŞALPAZARI HORONUN ANAVATANI’



Organizatör ve Sunucu Necati Selvitop ise, \"Yöresel kıyafetlerle Türk folkloruna renklerini veren, yöresel kıyafetlerin anavatanı Şalpazarı, horonun da anavatanıdır. Horon, kemençe dünyanın her tarafına, hatta Yunanistan’a buradan gitmiştir. Kızlarımızı görüyorsunuz. Coşku dorukta\" ifadelerini kullandı.



Etkinlik, Karadenizli sanatçıların konserleri ve oynanan horonlarla sona erdi.