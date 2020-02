(Görüntülü) Roma dönemine ait 1800 yıllık yüzük taşının benzeri yok

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Demre ilçesinde Likya Birliği\'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra ve limanı konumundaki Andriake antik kentlerinde devam eden kazı çalışmalarında 1800 yıllık yüzük taşı bulundu. Kırmızı renkli Jasper taşından yapılmış 1 santimlik yüzük taşının üzerine 4 atlı yarış arabaları, hipodrom ve anıtların resmedilmesi, \'sanat inceliğinin doruk noktası\' olarak tanımlandı.



Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Demre ilçesinde Likya Birliği\'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra ve limanı konumundaki Andriake antik kentlerinde devam eden kazı çalışmalarının 9\'uncu yılda olduğunu belirtti. Kazı başkanlığını yaptığı çalışmaların 2018 yılında, bu 9 yılın bir uzantısı olarak devam ettiğini söyleyen Prof.Dr. Çevik, bu yıl Myra\'da temizlik ve koruma çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve Andriake\'de yoğunlaştıklarını ifade etti. Prof. Dr. Çevik, bölgede kurdukları Likya Uygarlıkları Müzesi\'nin etrafındaki atmosferi tamamlamak için rıhtım boyu yapılarının kazılarının tamamlanması için özellikle gezi güzergahının yakınındaki alanlarda yoğunlaştıklarını belirtti. Prof.Dr. Çevik, \"Bilimsel amaçlarımızı sürdürürken aynı zamanda hem kentin genel havasını tamamlamak hem de müze güzergahını iyileştirmek istiyoruz\" dedi.



TERSANE BÖLGESİNE İLK KEZ GİRDİK



Bu yıl, Likya bölgesinin en büyük limanı olan Andriake\'de ikinci hamamın kazısına başladıklarını belirten Prof.Dr. Çevik, ayrıca Roma döneminde nekropol olan alanda da kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Nekropol bölgesindeki mezarlarda devam eden kazıların önemine dikkati çeken Prof.Dr. Çevik, şunları kaydetti:



\"Mezarlar sadece ölüyü anlatmıyor, hayatı da anlatıyor bize. Dolayısıyla içindeki buluntular çok önemli. Bu eşyalar o dönemde yaşayana ait eşyalar. Çok enteresan buluntularla karşılaştık. Sikkeler, kandiller, takılar gibi. Bu eşyalar sahiplerinin kimlikleri ve sosyal statüleri hakkında ve o döneme ait bilgiler de veriyor.\"



1800 YILLIK YÜZÜK TAŞI



Bu buluntular içerisinde ilk kez karşılaştıkları bir buluntunun çok özel olduğunu belirten Prof.Dr. Nevzat Çevik, şunları söyledi:



\"Roma dönemine ait yaklaşık 1800 yıllık bir yüzük taşı bulduk. Kırmızı renkli Jasper taşından yapılmış, 1 santimlik bir yüzük taşı. Üzerindeki işçilik ise çok şaşırtıcı. 1 santimlik alana 4 atlı yarış arabasının yarıştığı hipodrom sahnesi işlenmiş. Daha da önemlisi, bu yarış atlarının yarıştığı mimariyi de resmetmişler. 4 atlı yarış arabalarının yarıştığı \'quadriga yarışları\' ve hipodrom anlatılmış. Yüzük taşının alt yarısında atlı arabalar, üst kısımda hipodromun mimarisini çizmişler. Bir hipodromu, yarış atlarını, anıtların sadece 1 santimlik yüzük taşının üzerine resmedilmesi hayranlık uyandırıcı.\"



\'BÖLGEDE BENZERİ YOK, İLK KEZ KARŞILAŞTIK\'



Atların ve hipodromun bir yüzük taşına işlenmiş haline Likya bölgesinde hiç rastlanmadığını aktaran Prof.Dr. Çevik, \"Böyle bir örnekle hiç karşılaşmadık. Bu yüzük taşı, sanatın inceliğinin doruk noktası. Herhangi bir figür değil, olduğu gibi sahnenin işlenmiş olması, üstelik sadece 1 santimlik alanda bunu yapmış olmaları, gerçekten çok büyüleyici\" dedi.



SAHİBİ AT YARIŞÇISI YA DA AT YETİŞTİRİCİSİ ZENGİN BİRİ



Yüzük taşının, kazılan mezardaki pek çok zengin buluntu arasında gün ışığına çıkarıldığını belirten Prof.Dr. Çevik, \"Yüzük taşının Demreli üst sınıftan birine ait olduğunu düşünüyoruz. Zengin buluntular arasında çıkan bir parça. Büyük ihtimalle bir yarışçı ya da yarış atı yetiştiricisine ait. Çünkü diğer buluntuların bazılarında da at figürleri var\" diye konuştu.



Myra-Andriaeke kazılarının yaz döneminde 3 aylık programının çok yoğun olduğunu belirten Prof.Dr. Çevik, eylülden itibaren kasım ayı ortalarına kadar Likya Uygarlıkları Müzesi ile birlikte temizlik, çevre düzenleme, moloz transferi ve ağaç temizliği gibi çalışmaları 50 işçiyle yürüttüklerini sözlerine ekledi.