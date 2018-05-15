(Görüntülü) “Robot öğretmenler” gelecek yıl Türkiye'de eğitime başlıyor

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- FİNLANDİYA’DA öğretmen olarak işe alınan ve 23 dil bilen ‘Elias’ adı verilen öğretmen robot Bahçeşehir Koleji\'nin davetlisi olarak Türkiye\'ye geldi.





Robot öğretmenlerin yaratıcısı, Finlandiyalı yapay zeka ve robotik firması Utelias Technologies CEO’su Johanna Hemmink ve BUEK Başkanı Enver Yücel\'in katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtılan robot daha sonra öğrencilerle buluştu. 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla Bahçeşehir Kolejinde de kullanılmaya başlanacak robot öğretmenlerin amacı, öğrencilerin dil öğrenimini daha kolay hale getirmek. Mobil bir uygulama ile sınıfın dili ve öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilen robot öğretmen ile derslerin daha eğlenceli hala gelmesi de hedefleniyor.





Elias’ı Türkiye’ye tanıtarak robotların eğitim alanında nasıl kullanıldığını görmek istediklerini söyleyen BUEK Başkanı Enver Yücel, “Dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim gezileri yapıyoruz. Elias’ın, öğretmenlere yardımcı öğretmen olarak kullanıldığını duyduk ve Türkiye\'ye getirdik. Eğitimciler, öğrenciler bunun nasıl bir şey olduğunu görsün istedik. Hiçbir robot, öğretmenin yerini tutamaz. Ancak robot ve teknoloji, eğitime, öğretmene yardımcı olabilir. Robotlarla da eğitim yapılabiliyor. Bunu göstermek istiyoruz. Dil eğitiminde önemli düzeyde yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Yapay zekâda muazzam derecede gelişmeler var. Dolayısıyla eğitim alanında da bunu deneyip kullanmak istiyoruz. Üniversitemiz ve okullarımız da bunu geliştirmek için çalışmalar yapacak” dedi.





“KİŞİ ÖZELİNDE BİR EĞİTİM SİSTEMİ OLMALI”





İdeal eğitim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yücel, “Eğitim sistemi değişmeli. Fabrikasyon eğitim artık yapılmıyor. Eğitim teknolojileri ile kişi özelinde bir eğitim sistemi olmalı. Teknolojinin desteği İle 10 yıldır kişiye özgü eğitim modelini uyguluyoruz. 2025 yılında 80 milyar nesne internete bağlı olacak. Böyle bir dünyaya giderken eski eğitim anlayışıyla devam edemeyiz. Artık ezberci öğrenci yetiştirmemeliyiz. Bilgi her yerde var. Bilgi transferi yerine, insanlığa yararlı çalışmalar yürütülmeli. Bu çağın dili İngilizce değil kodlamadır. Türkiye bu yeniliklerle tanışmalı” yorumlarında bulundu.





FİNLANDİYA\'DA 4 ŞEHİRDE KULLANILIYOR





Elias\'ın web sayfası üzerinden uygulama olarak da indirilebilen akıllı telefonlarda, tabletlerde kullanılabilen bir uygulamaya sahip olduğunu söyleyen Johanna Hemmink, \"STEM ve kodlama bazlı öğretilerde de bulunabiliyor ama asıl olarak dil öğretimine programlı bir robot. İhtiyacınıza göre programlayabiliyorsunuz. Şu anda Tampere şehrinde Finlandiya Teknoloji Üniversitesi ile birlikte çalışmalar yürütülüyor, orada bir pilot uygulama yapılıyor. Onun dışında toplam 4 şehirde mevcut kullanım var\" diye konuştu. Hemmink, aldıkları olumlu geri dönüşlerden sonra rahatladıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Yapay zekanın daha da ilerleyeceğini ve eğitimin daha fazla içine gireceğini söyleyen Hemmink, \"Bu robotlar sadece mekanik olarak tasarlanmadı, bazı görsel kısımları da var. Şu anda burada bir robot görüyorsunuz ama gelecekte bu bir hologram veya görüntü de olabilir\" dedi.





ÖNCELİKLİ KULLANIM ALANI İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ OLACAK





Bu robotların öğretmenlere destek olması amacıyla üretildiğini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, \"Okullarımızda Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte hem bir araştırma çalışması hem de pilot uygulama yapmak amacıyla bu robotu getirdik. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde bazı kampüslerimizde pilot uygulama yapacağız. Bu robotlar dil eğitimi için kodlanmış, yazılımları hazırlanmış robotlar. Biz de okullarımızda öncelikle İngilizce eğitimi için bu robotları kullanacağız. Daha sonra diğer yabancı dil eğitimleri için de kullanmak istiyoruz\" diye konuştu.





\"ÖĞRETMENİN YERİNE GEÇMEYECEK, ONA DESTEK OLACAK\"





Bu robotların öğretmenin yerini almayacağını ona destek amacıyla kullanılacağını belirten Dağ, \"Robot öğretmenler sınıflarda heyecan ve istek uyandıran ortamlar oluşturacak. Merak uyandırdıktan sonra öğrencilerin sınırsız pratik ve tekrar yapmasını sağlayacak. Bu da dil edindirmede bizim için çok önemli. Çünkü çocuklar dili kullandıkça öğrenebiliyor. Her şeyden önemlisi dili kullanmaya dair önlerinde bir korku bariyeri olmaması lazım. Bu robot tam da bu noktada işimize yarayacak. Robotlar, öğretmenler içinse öğrencilerin öğrenme, bilgi ve kullanma düzeyine bağlı olarak geri dönütler verebiliyor. Bu da öğretmenlerin sınıf içinde öğrenmeyi kişiselleştirerek gerçekleştirmesine imkan sağlayabilir\" dedi.





4 ÖĞRENCİYE 1 ROBOT ÖĞRETMEN





Robot öğretmenlerin öğrencilerin gündelik yaşamlarında ve okul içi uygulamalarında müfredata adapte edilmiş süreç yönetimleri içinde eğitime entegre olacağını dile getiren Dağ, böylece çocukların ezberci değil yaparak yaşayarak öğrenmenin içinde olacağını vurguladı. Bir robotun 4-7 kişilik öğrenci gruplarına uygulama yapabileceğini ifade eden Dağ, \"Finlandiya\'da işleyiş bu şekilde. Bizde önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren 4 veya 5 okulumuzda bu uygulamayı pilot olarak yapacağız. Bunu yaparken de Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte bu süreci yöneteceğiz\" dedi.