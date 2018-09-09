(Görüntülü) Rhodiapolis Antik Kenti canlandı

KUMLUCA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kumluca ilçesindeki Rhodiapolis Antik Kenti\'nde Yeşilçam müzikleri ve şiir dinletisiyle fotoğraf sergisi düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve Kumluca Belediyesi\'nin ortaklaşa düzenlediği Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında Rhodiapolis Antik Kenti\'nde Yeşilçam Müzikleri ve Şiir Dinletileri ve Doç. Dr. Uğur Günay Yavuz tarafından hazırlanan Yeniden Canlanan Kent Rhodiapolis Fotoğraf Sergisi yapıldı. Geceye Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Zülfü Çelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Halil Karataş, şairler ve sanatçılar katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Nostalji Müzik Topluluğu tarafından Yeşilçam şarkıları seslendirildi. Şarkı aralarında yerli ve yabancı sanatçılar tarafından şiirler okundu. Belediye Başkanı Yusuf Göven, Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Nostalji Müzik Topluluğu tarafından Rhodiapolis Antik Kenti tiyatro alanında, Kumluca\'mızın müthiş gece manzarası eşliğinde konser verildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz dedi.