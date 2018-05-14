T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) Perinçek'in HDP ile ilgili açıklamasının ardından istifa ettiler

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- VATAN Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa ettiğini açıkladı

14 Mayıs 2018 18:14

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- VATAN Partisi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül, Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek\'in, HDP ile ilgili sözleri üzerine Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe parti teşkilatlarının istifa ettiğini açıkladı. Gönül, 24 Haziran seçimlerinde HDP\'ye destek vereceklerini söyledi. Vatan Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Diyarbakır İl Başkanı Selahattin Gönül ve beraberindeki bazı parti yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Gönül, Diyarbakır\'da sadece 1 kişinin partiden istifa etmediğini ifade ederek, \"Doğu Perinçek\'in \'Cumhurbaşkanı seçildiğimde HDP\'yi kapatacağız\' açıklamasını yönetim olarak yaptığımız toplantıyla değerlendirdik. Diyarbakır, Batman ve Kızıltepe teşkilatıyla birlikte görüştük. Bu söylemlerin bizi rahatsız etmesinden dolayı istifa kararı aldık. Bir arkadaşımız hariç. 6 milyon oy almış bir partiyi kapatma lüksün yoktur. Ama siz herşeyi teröre bağlarsanız, bu ülkede ne barışı ne de huzuru sağlarsınız. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var, savaşa değil. Genel Başkan\'ın bu söylemlerini değiştirmesi gerekiyor. Buna devam ederse yüzde 1 oyu vardı, 0,1\'e düşer. Türkiye\'de 6 milyon insan HDP\'ye oy verdi. Kimse silah zoruyla oy vermedi veya PKK\'nın zoruyla gelip vermedi. Benim oyum HDP\'yedir. 90 kişi istifa ettik. Toplu halde HDP\'ye oy vereceğiz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AhmetDHA VATAN Partisi DiyarbakırBaşkanı Selahattin Gönül Genel BaşkanDoğu Perinçek HDPDiyarbakır BatmanKızıltepeGönülHaziranHDPVatan Partisi Merkez Karar Yürütme KuruluDiyarbakırBaşkanı Selahattin GönülGönül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24