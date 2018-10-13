(Görüntülü) Pakdemirli: Atama bekleyen gençlerimizi kendi işlerini kurmak için teşvik etmeliyiz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Malatya\'da katıldığı toplantıda, \"Atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri ve veteriner hekimi gençlerimizi tarıma ve hayvancılığa yönlendirip kendi işlerini kurmak için teşvik etmeliyiz\" dedi.



Bakan Pakdemirli, Malatya\'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Nikah Sarayı\'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, Malatya\'ya, orman ve su alanlarında 1 milyar 980 milyon TL\'lik yatırım yapıldığını kaydederek, şunları söyledi:



\"Tarımsal alanda, 1 milyar 2 milyon TL hibe verdik. Bölgedeki, 251 bin 400 dekar araziyi, sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık, 142 milyon ilave zirai gelir artışı sağladık. Malatya\'da son 16 yılda, 71 milyon fidanı, toprakla buluşturduk. Orman köylerinde yaşayan, 2 bin 142 aileye, 20 milyon TL ferdi kredi ve hibe desteği sağladık. Malatya, Ipard kapsamında, 42 il içinde en fazla hibe ödediğimiz 5. ilimizdir. Ipard programı kapsamında, 360 projeye 160 milyon TL verdik. Ipard II 3.çağrı kapsamında, 70 projeye 30 milyon TL daha hibe sağlıyoruz. Genç çiftçi projesi kapsamında, 604 projeye 18,1 milyon TL verdik.\"



\'GENÇLERİMİZE KENDİİŞLERİ İÇİN DESTEK VE EĞİTİMLERİNİ VERMELİYİZ\'



Türkiye\'nin, kayısı üretiminde dünyada lider konumda olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, \"Yılarca dirsek çürütüp okuyan donanımlı gençlerimiz işsiz. Atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri ve veteriner hekimi gençlerimizi tarıma ve hayvancılığa yönlendirip kendi işlerini kurmak için teşvik etmeliyiz. Tarımı, emeklilikten sonra hobi olarak yapılacak bir iş olmaktan çıkarmalıyız. Bu sebeple girişimci gençlerimize kendiişlerini kurmak ve geliştirmeleri için gerekli destek ve eğitimleri vermeliyiz\" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli\'ye kayısı ikram edildi.