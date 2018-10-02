(Görüntülü) Özpetek'in hayali Türkiye'nin doğusunda film çekmek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - İTALYA\'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, Türkiye\'nin doğusunda film çekmeyi çok istediğini söyledi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 55\'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde \'Yaşam Boyu Başarı Ödülü\' alan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, filmlerinin gösteriminin ardından sinemaseverle buluştu. AKM\'deki söyleşiye Özpetek\'in yanı sıra, yapımcı Tilde Corsi, senaryo yazarı Gianni Romoli, sanat yönetmeni Deniz Kobanbay, tiyatro sanatçısı Çiğdem Onat ve oyuncu Şebnem Bozoklu da katıldı. Sinemaseverler Özpetek söyleşisine yoğun ilgi gösterdi. Ferzan Özpetek, çektiği ilk film olan ve ses getiren \'Hamam\' öncesi 16 yıl İtalya\'da yönetmen yardımcılığı yaptığını söyledi.



\'BÜTÜN HAYATIM 15 GÜNDE DEĞİŞTİ\'



\'Hamam\'ın kariyerinin en önemli filmlerinden biri olduğunu belirten Özpetek, \"Annem evden yemek yapıp sete gönderirdi. Kısıtlı imkanlarla çekilen bir filmdi. Filmi Venedik ve Berlin\'deki festivallere almadılar. Moralim çok bozuldu, bıraktığım sigaraya yeniden başladım. Berlin için gönderdiğimiz film orada kalmış. Orada Cannes\'dan gelen bir ekip tesadüfen filmi izlemiş ve oraya taşıdı. Kariyerim öyle başladı. Bütün hayatım 15 gün içinde değişti. \'Hamam\' beni bütün dünyaya tanıttı\" diye konuştu.



ÖZPETEK\'İN PİŞMANLIĞI



İkinci çektiği \'Harem Suare\'nin haklarını satın almak için İtalya\'da bir tiyatro ekibinin kendisine başvurduğunu belirten Özpetek, bunu kabul etmediğini söyledi. Grubun, adını \'Son Harem\' yaparak oyunu sahnelediklerini dile getiren Özpetek, Serra Yılmaz\'ın başrolünde olduğu tiyatro oyununun 15 yıldır kapalı gişe oynadığını anlattı. Özpetek, filmin haklarını vermediği için pişman olduğunu söyledi.



ŞEBNEM BOZOKLU ÖZPETEK\'LE TANIŞMASINI ANLATTI



Söyleşiye katılan Şebnem Bozoklu da Ferzan Özpetek ile nasıl tanıştığını anlattı. Dönem dönem İstanbul\'da oyuncular arasında Özpetek\'in Türkiye\'ye gelip film yapılacağı dedikodusunun yayıldığını dile getiren Bozoklu, \"Biz de kim oynayacak diye merak ederiz. Herkesin hayalidir onun filminde oynamak. Bir gün telefonum çaldı. Özpetek\'in saat 14.47\'de görüşeceğini söylediler. Bana sabah kalktığımda ne yaptığımı sordu. Gündelik şeyler sordu, 40 dakika sonunda beni geçiştirdiğini düşündüm. Çağırdığı bütün arkadaşlarıma benzer sorular sormuş. Çağırmayacağını düşündüğüm bir anda beni ve arkadaşlarımı film için çağırdı\" dedi.



\'DENEME FİLMİ ÇEKMEM\'



Ferzan Özpetek, oyuncu seçiminde deneme filmi çekmediğini, oyunculara gündelik şeyler sorduğunu söyledi. Özpetek, \"Oyuncunun tavrından nasıl bir oyuncu olduğu anlaşılıyor, hiçbir zaman da yanılmadım. İçgüdüsel bir şey. Şebnem Bozoklu üstün bir oyuncu, Çiğdem Onat da öyle. Çalıştığım oyunculara aşık oluyorum. Biri ters bir şey söylese onlara düşman oluyorum. Beraber çalıştığım insanlar idol. Sette oyuncu sana heyecan veriyorsa yüzde 100 filmde izleyiciye heyecan verir\" diye konuştu.



Ferzan Özpetek, Türkiye\'nin doğusunda film yapmayı çok istediğini söyledi. Özpetek, \"Yakın zamanda Diyarbakır\'ı gezdim. İnsanı etkileyen yerler, o atmosfer ve o insanlar. Orada film yapmak istiyorum, belki bu son filmimden hemen sonra olur\" dedi.



