(Görüntülü) Özhaseki: Doğduğumuz yere hizmet ettik, sıra doyduğumuz yerde (2)

ANKARA SEYMENLER KULÜBÜ DERNEĞİ\'NDEN ZİYARET



Ankara Seymenler Kulübü Derneği, Mehmet Özhaseki\'yi AK Parti Genel Merkezi\'nde ziyaret etti. Ziyarette seymenler Özhaseki\'ye Ankara zeybeği oynadı. Mehmet Özhaseki daha sonra seymenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Gösterinin ardından Mehmet Özhaseki seymenleri, yerel yönetimler başkanlığı toplantı salonunda ağırladı. Dernek Başkanı Şerafettin Demir, \"Cumhur İttifakı\'na desteklerimizi sunmak için başkan adayımızı ziyaret ettik\" dedi.



Ziyaretten dolayı teşekkür eden Mehmet Özhaseki, \"Bu üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası özellikle 100 yıl öncesinde mazlumların sığınma coğrafyası. Buraya balkanlarda daralan kim var gelmiş, Arnavutlar gelmiş, Boşnaklar gelmiş, Makedonlar gelmiş, Kafkaslardan çerkes kardeşlerimiz geldi. Anadolu\'da buluşmuşuz. Gelen herkes başımızın tacı, burada etle tırnak gibi olmuşuz\" dedi.



\'DEDEM ERZURUM\'DA ŞEHİT OLDU\'



Çocukluğunda hep savaş hikayeleri dinlediğini söyleyen Mehmet Özhaseki, \"Anadolu\'da evlerinde şehit olmayan bir aile yoktur. Büyük dedem şehit. Nerede şehit olmuş? Erzurum\'da. Çocukları babalarını hatırlamaz, harbe gitmiş orada şehit düşmüş. Bu vatanda bağımsız yaşamanın bir bedeli var. Güçlü olalım istemiyorlar, ayağa kalkmamızı istemiyorlar. Onun için de envaiçeşit oyun oynuyorlar. PKK bu oyunun bir parçası. FETÖ bir parçası. Özellikle mazlumların sesi olmamızı istemiyorlar\" diye konuştu.



\'100 BİNE YAKIN GARİBANIN EVİNİ YIKTILAR\'



Terörle mücadele çok yol alındığını ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:



\"Bir daha PKK\'nın beli doğrulmaz. Güneydoğu\'dan sorumlu bakandım, 2,5 yıllık bakanlığım içerisinde ömrümün çoğu orada geçti. Çatışmalar sırasında oralardaydım. 100 bine yakın garibanın evini yaktılar, yıktılar. Orada yaşayan fakir fukaranın evlerini tekrardan yaparak tek tek teslim ettik. Hasarlarını ve eşya bedellerini ödedik.\"

