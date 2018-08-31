(Görüntülü) Özgür Özel: Öyle geçmiyor, vatandaşın cüzdanını delip de geçiyor

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın döviz kuruna ilişkin, \"Bu da geçer ya hu\" sözlerine ilişkin, \"Öyle geçmiyor, delip de geçiyor vatandaşın yüreğini, cüzdanını delip geçiyor. Örtülü ödenekten beslenen ayda 35 bin lira maaş alan, Gül\'ün kullandığı örtülü ödeneğin 7 kat fazlasını harcayan birisine tabi geçer ya hu. Ama bir de 1600 TL maaş alan birine sor bakalım geçer mi?\" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis\'te yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel, Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın cevaplanmayan soru önergeleriyle ilgili yaptıkları uyarıları dikkate almadığını savunarak, \"Uyarılarımıza kulak tıkayıp, Meclis’in işlevsizleştirilmesi bakımından önemli rol üstleneceğinin işaretlerini veriyor. \'Sansasyonel teklifler verilebilir bunlara nizam getirip bir düzenlemeye ihtiyaç var\' diyor Yıldırım. Meclis’in üzerinden yeni vesayetin kokusunu alıyoruz. Verilecek kanun tekliflerinin ilk önce yürütmeden görüş alınacağı yönünde belgeler alıyoruz. Binali Yıldırım, espri yapa yapa, şaka yapa yapa rejim değişikliğine alet oldu, AKP’nin çok övündüğü son başbakan oldu. Şakalar yapa dursun bu söylediği şakadan öte arkasında duracak bir şey değil, Meclis Başkanının ağzından çıkanı kulağı duymaması anlamına gelir. MHP son günlerdeki af teklifinden sonra, nizam intizam meselesinden MHP hiç üzerine alınmıyor mu acaba. Sayın Bahçeli bakın nerelere vardı olay? \'Toplumsal mutabakat olmayan konularda sansasyonel teklif verilebilir bunlara nizam intizam getirmek lazım\' diyor, Meclise hakaret partilere hakaret muhalefete hudut çizmek gibi bir hadsizlik. Selamla başladınız nerelere geldiniz? Af için toplumsal mutabakat lazım. 290 milletvekili olan AKP ben yokum diyorsa yapacak bir şey yok \" diye konuştu.



\'2 EKİM\'DE EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREBİLİRİZ\'



Emeklilikte yaşa takılanların sorununu muhalefet olarak çözmek için diğer partilere çağrıda bulunan Özgür Özel şöyle konuştu:



\"MHP’ye teklifte bulunuyoruz, 6 arkadaşımızın kanun teklifi var emeklilikte yaşa katılanlar için. MHP, İYİ Partı ve HDP’nin teklifleri var. AK Parti\'nin 290 milletvekili var. Diğer tarafta 310 tane var. Emeklilikte yaşa takılanların çözümü için, hodri meydan. Gelin 4 siyasi partinin kanun tekliflerini birleştirelim. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununu 1 Ekim\'de çözelim. Hadi bakalım af dediniz olmadı, ama burada AKP’ye gerek yok, 301 yetiyor, rahat rahat geçirebiliriz. 2 Ekim\'de yaşa takılanların yüzünü güldürebiliriz. Binali Yıldırım haddini bilsin, sarayın atadığı, Meclisi işlevsizleştirmeye kafaya takmış biri olarak Meclise hudut çizecekmiş. Milletvekillerine hududu millet çizer. Kanun teklifini gönderiyoruz diyemez haddini bilsin, milletvekilleri teklif verirse verir.\" \'VATANDAŞIN YÜREĞİNİ, CÜZDANINI DELİP DE GEÇİYOR\'



Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ekonomiye yönelik açıklamalarını anımsatarak şöyle dedi:



\"Erdoğan \'ekonomide yapısal sorun var biliyoruz\' diyor. 16 yıllık iktidar yapısal sorundan bahsedemez. Yapısal sorun varsa onu ortaya çıkartan 16 yıllık iktidardır. Kayınpeder damat ekonomisidir nedeni. Ekonominin başında kim var, damat var. Cumhurbaşkanının damadı. Burası krallık mı, Ortadoğu ülkesi mi, Muz Cumhuriyeti mi? Damat kayınpeder ekonomisine yabancı sermaye güvenmez. Yapısal sorunların başında bu geliyordur. \'Avrupa’da rüzgar esse ABD’de rüzgar etse nezle olan Türkiye ekonomisi var\' Geçmişte yaşanan krizlerde bir yılda yaşanan kayıp 4 günde yaşanıyor. Olmayan kuşun kanatlarından etkileniyor. Twitter\'daki kuşun, bir tweet atıyor Trump Dolar 6 TL, 7den 7 TL\'ye çıkıyor. \'Bu da geçer ya hu\'. Öyle geçmiyor, delip de geçiyor vatandaşın yüreğini cüzdanını delip geçiyor. Örtülü ödenekten beslenen ayda 35 bin maaş alan, Gül’ün kullandığı örtülü ödeneğin 7 kat fazlasını harcayan birisine tabi geçer ya hu. Ama bir de 1600 TL maaş alan birine sor bakalım geçer mi?\"



