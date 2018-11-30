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Eğitim

(Görüntülü) ÖSYM'den, YDS/3 adaylarına 'Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyecek' hatırlatması

ANKARA (DHA) - ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık pazar günü 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2018-YDS/3 adaylarının sınava girmeden önce herhangi bir sorun ile karşılaşmamas

30 Kasım 2018 15:49

ANKARA (DHA) - ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2 Aralık pazar günü 2018 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2018-YDS/3 adaylarının sınava girmeden önce herhangi bir sorun ile karşılaşmaması için önemli hatırlatmalarda bulundu. Saat 10.00\'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceğine vurgu yapılan hatırlatmanın devamında, adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Adayların, fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava alınmayacağı da belirtildi.

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