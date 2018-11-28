(Görüntülü) 'Organ bulundu haberiyle adeta dilim tutuldu'

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş ilçesinde kronik karaciğer yetmezliği hastası Mustafa Ertaş (48), nakil için organ bulunduğu haberini alınca mutluluktan adeta dilinin tutulduğunu söyledi. Naklin ardından yaşama tutunan Ertaş, bağışçı aileye ve ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.



Kaş ilçesinde yaklaşık 1 yıldır kronik karaciğer yetmezliği ile mücadele eden emlakçı Mustafa Ertaş, Manavgat ilçesindeki evinde düşerek ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen A.D.\'in (62) karaciğeriyle hayata yeniden \'merhaba\' dedi. Son aylarda hastalığının ilerlemesi nedeniyle normal hayatını devam ettiremediğini belirten Ertaş, yeniden sağlığına kavuşmasında emeği olan doktorlarına teşekkür etti.



Yaklaşık 2,5 aydır nakil için bekleme listesinde olduğunu söyleyen Mustafa Ertaş, organ bulunduğu haberini aldığı günü şöyle anlattı:



\"İlk telefon saat 18.15 gibi geldi. Organ bulunduğunu söylediler. Yeniden arayacaklarını söylerken, \'Sadece çorba içsin\' dediler. Eşim de tarhana çorbası yaptı. O çorbayı nasıl içtiğimi, tadının nasıl olduğunu hiç bilmiyorum. Ne içtiğimi bile anlamadım. Çünkü gelen telefonla artık mutluluğa koşuyordum. İkinci telefon saat 21.30 gibi geldi. Hemen Antalya\'ya doğru yola çıktık.\"



YOL BOYUNCA KONUŞAMADIM



Kaş\'tan hareket ettiklerinde aracı eşinin kullandığını anlatan Mustafa Ertaş, \"Yol boyunca hiç konuşamadım. Mutluluktan adeta dilim tutuldu. Bir sürü şey düşünüyordum. \'Acaba organ uyum sağlayacak mı sağlamayacak mı\' diye ama önce Allah\'a sonra hocalarıma güvendim. Yolun başından beri bu hocalarımla birlikteydim. \'Yolun sonunda da hocalarımla bayrağı çekeceğim\' dedim kendi kendime\" diye konuştu.



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geldikten sonra ameliyat için hazırlıklara başlandığını ve saat 04.30 sıralarında ameliyata alındığını belirten Ertaş, \"Çok şükür başarılı bir ameliyat oldu. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Hocalarım sağolsun. Çok şükür Allah\'a\" dedi.



17\'NCİ KARACİĞER NAKLİ AMELİYATI



Ekiple birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç.Dr. Tuğrul Çakır, Mustafa Ertaş\'ın hastanenin gastroentroloji polikliniğinde takip edilen bir hasta olduğunu, karaciğer nakli için bekleme listesinde bulunduğunu kaydetti. Yaklaşık 1 yıldır alkol kullanımına bağlı kronik karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ertaş\'a 1 hafta önce uyumlu organ bulunarak naklin gerçekleştirildiğini belirten Doç.Dr. Çakır, \"Şu an ameliyatının 7\'nci gününde. Değerleri gayet iyi. Kendi ihtiyaçlarını giderebilecek durumda\" dedi. Doç.Dr. Çakır, “Mustafa bey hastanemizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 17\'nci karaciğer nakli hastamız. Bugüne kadar 45 de böbrek nakli yaptık\" diye konuştu.