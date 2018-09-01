(Görüntülü) Okula başlamanın en düşük maliyeti 250 lira

Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği\'ne bağlı Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ateş, dövize bağlı olarak kırtasiye ürünlerinde yaklaşık yüzde 20\'lik bir fiyat artışı olduğunu belirterek, bir öğrencinin normal bir markadan çantası da dahil kırtasiye ürünlerinin en az 250 liraya mal olduğunu söyledi.



Adana\'da 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, velileri alışveriş telaşı sardı. Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ateş, okula başlayacak bir öğrencinin kırtasiye maliyeti ile ilgili, \"Velilerimiz, bir öğrencinin normal bir markadan sadece kırtasiye ürünlerini, çantası da dahil olmak üzere 250 liraya alabilirler\" dedi. Ateş, dövize bağlı olarak kırtasiye ürünlerinde yaklaşık yüzde 20\'lik fiyat artışı olduğunu belirtti. Velileri merdiven altı ürünlere karşı uyaran Mehmet Ateş, şöyle konuştu:



\"Kırtasiye sektöründe merdiven altı ürünler var. Merdiven altı ürünler, bazı marketlerimizde, sokaklarımızda görülüyor. Kırtasiye ürünleri kimyasal madde olduğu için çocuklarımıza çok büyük zarar verebilir. Velilerimiz, öğrencilerimiz kırtasiye alışverişinde çok dikkatli olmak zorunda. Çünkü çocuğun sağlığı açısından çok önem taşıyor. Kanserojen madde içermeyen kırtasiye ürünleri almaları gerekir. Kırtasiye ürünü deyip geçmeyelim 5- 6 yaşındaki çocuğumuz, bu kırtasiye ürünlerini ağzına, yüzüne sürüyor. Bu tehlikeyle karşı karşıyayız, buna çok dikkat etmek gerekir. Üzerinde C ve EN71 gibi rakamlar yazan ürünler vardır. Bunun anlamı güvenli ürün anlamına gelir ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) damgalı olmalıdır.\"