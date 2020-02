(Görüntülü) Okul servislerine sensörlü koltuk zorunluluğu 1 yıl ertelendi

İlknur SARGUT/İSTANBUL,(DHA) OKUL servis araçlarında yaşanan ölümlü kazaların ardından gündeme gelen her öğrenci için \'oturmaya dayalı koltuk sensörü\', \'üç nokta emniyet kemeri\' ve \'her koltuğu görecek şekilde kamera ile internet sistemlerinin\' zorunlu hale getirilmesi bir yıl ertelendi. Daha önce 3 Eylül 2018 olarak belirlenen zorunluluk tarihi 3 Eylül 2019 tarihine uzatıldı. Servis araçlarındaki değişikliliklerin bu eğitim ve öğretim yılına yetişmemesi nedeniyle İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'na geçici bir \"buton\" önerisinde bulundu. Serviste bulunan hostes, öğrencilerin indiğine dair butona basmazsa alarm sistemi devreye girecek. Okulların açılmasına sayılı günler kala güvenlik sorunuyla gündeme gelen okul servislerinde denetimler başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ise geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete\'de yayımlandı. Buna göre, her öğrenci ve çocuk için \'üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ve en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı\' zorunluluklarıyla ilgili süre 3 Eylül 2019\'a kadar uzatıldı. Fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen \'iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu\'na ait sürenin son günü ise 3 Eylül 2020 olarak belirlendi. BUTONA BASILMAZSA ALARM DEVREYE GİRECEK Yönetmeliğe uygun servis araçlarının hazırlanmasına bir yıl kadar bir süre olduğunu vurgulayan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'na geçici bir çözüm önerisinde bulunduklarını belirtti. Yönetmelikte yer alan maddelerin mevcut servis araçlarına uygulanmasının mümkün olmadığını dile getiren Hamza Öztürk, bakanlığa sundukları öneriyi şu sözlerle anlattı: \"Üç nokta emniyet kemeri koltuk sırtlarımız belli testlere dayanıklı olamayacağı için mümkün değil. 2019\'a yetişmesi için gerekli araştırma ve incelemeler yapılıyor. Bizim talebimiz 2023\'e kadar tüm araçlarımızın yönetmeliğe uygun hale getirilmesi. Yenilenen arabalar bu donanımlara uygun olsun istiyoruz. Biz kesinlikle donanımdan kaçmıyoruz. Yalnızca yeni sensör ve kamera elektrik donanımına ilave olacağından çocuklarımızın başına bir sıkıntı gelsin istemiyoruz. Bakanlığa geçici \'buton\' önerisinde bulunduk. Bu buton servisin en arkasına yerleştirilecek. Serviste bulunan hostes çocukların arabadan indiğine dair butona basmazsa araba durduktan 5 dakika sonra alarm sistemi devreye girecek. Yani sistem \'araçta çocuk kaldı\' şeklinde sinyal verecek. Böylesi bir sistemin geçiş döneminde kolay uygulanacağını düşünüyorum.\" \"VELİLER SERVİS ŞOFÖRÜNÜ MUTLAKA TANIMALI\" 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için servis araçlarında gerekli önlemleri aldıklarını belirten Hamza Öztürk, ailelere çocuklarının kullanacağı servis ve şoförler hakkında detaylı incelemeler yapmaları uyarısında bulundu. Geçen yıl trafikte yaklaşık 18 bin 500 servis aracı olduğunu hatırlatan Hamza Öztürk, \"Veliler çocuklarını emanet edecekleri servis şoförünü mutlaka tanısınlar. Aracın okul servisi vasıflarını taşıyıp taşımadığına dikkat etsinler, sözleşmelerin okul mu veli mi sözleşmesi olup olmadığına baksınlar, aracın dört bakanlığın kriterlerine uygun olup olmadığını takip etsinler. Bizler çocukları taşıyacağımız zaman her türlü eğitime girmeye hazırız. Aynı zamanda biz esnaf odası olarak daha önceki yıllarda yaptığımız gibi bu yıl da okullar başladıktan hemen sonra şoförlerimize, hosteslerimize çocuk psikolojisi, davranış biçimi, öfke kontrolüyle alakalı çeşitli eğitimler vereceğiz\" diye konuştu. \"ŞOFÖRLERE YÖNELİK ÇOCUK PSİKOLOJİSİ EĞİTİMLERİ\" İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Servis Araçları Odası olarak şoförlere yönelik eğitimlerinin devam ettiğini anlatan Öztürk, \"Çalıştıracağımız şoför ve hosteslerden mutlaka sabıka ve arşiv kaydı ile ehliyetlerinin sicilini istiyoruz. \'Şoförün ehliyeti daha önce alkolden alınmış mı, yaralamalı ya da alkollü trafik kazasına karışmış mı, yönetmelikte yer alan ceza maddelerinin herhangi birinden hüküm giymiş mi\' bunlara dikkat ediyoruz. Ama uyuşturucu testlerinin gerek sabıka gerekse sağlık raporunda karşımıza çıkmayışı bizleri de zor duruma sokuyor. O nedenle bunun araştırılmasını yapıyoruz. En kısa sürede velilerimizi güvenli bir şekilde daha sağlıklı hizmet verebilmek için bu konuda da izleyeceğimiz yolu mutlaka belirleyeceğiz. Bunun nasıl tespit edileceğini konusunda gerekli prosedürleri araştırıyoruz\" ifadelerini kullandı. \"L PLAKALAR TRAFİKTE OLACAK\" L serisi plakaların bu yıl trafiğe çıkacağının altını çizen Öztürk, \"Okul servislerinin diğer araçlardan ayırt edilebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü\'nün ortaklaşa aldığı karar kapsamında LAH 001 ile başlayan LZZ 999\'a kadar devam eden plakalar serisi sadece servis araçlarına takılacak. Bugüne kadar mevcut servis araçlarının yaklaşık yüzde 60\'ına bu plakalar takıldı. Yapılacak olan ilk İBB Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında bunun son tarihi için karar alınmasını bekliyoruz. Velilerimize daha güvenli, kaliteli ve kolay tanınabilir servis aracını sağlamak için her türlü çalışmayı yürütüyoruz\" dedi. SERVİS ÜCRETLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELİRLENECEK Öztürk, önümüzdeki bir iki gün içerisinde açıklanması beklenen servis ücretleriyle ilgili ise \"Belirlenmiş bir fiyat yok. Okullar açılana kadar UKOME\'de toplantı yapıp karar verilecek. Gider maliyetlerini karşılayacak şekilde zam olacak. Biz büyük zamlar beklemiyoruz ama esnafın da mağdur olmasını istemiyoruz. Ne veli ne de esnafı mağdur etmeyecek bir zam olmasını bekliyoruz\" değerlendirmesinde bulundu.