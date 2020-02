(Görüntülü) Okul aile birliğinden askıda kantin uygulaması

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) –DÜZCE\'de Fatih İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul kantininde \"Askıda Meyve\" projesi başlatıldı. Proje ile veliler ücret karşılığında haftalık olarak fiş alarak her günün tarihine göre fişleri öğrencilerine veriyorlar. Öğrenciler ise bu fişlerle haftanın her gününe özel bir meyve ve sandviçin olduğu menüyü kantinden alabiliyorlar. Ayrıca veliler, okulda öğrenim gören ancak durumu olmayan öğrenciler içinde fiş alarak destek oluyorlar. Askıda kantin uygulamasıyla veliler çocuklarının meyve yemesini sağlarken, aynı zamanda doğru beslenmelerini sağlıyorlar. \'ÖĞRENCİLER SAĞLIKLI BESLENİYOR\' Proje sayesinde öğrencilerin sağlıklı beslendiğini söyleyen Okul Aile Birliği Başkanı Nuran Kaya Durdu, \"Projemizin adı \'Sağlıklı yarınlar için meyve yemelisin askıda kantin projesi.\' Projemizin temel iki amacı var. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerini sağlamak, meyve yemelerini teşvik etmek. Diğeri ise kantin ihtiyacı olan alışveriş yapamayan öğrencilerimizin de beslenmelerine katkı sağlamak. Haftalık olarak her günün menüsü farklı olmak üzere bir mevsimsel meyve ve yanında bir sandviç hazırladık. Velilerimiz ücret karşılığında bu haftalık fişleri alarak tarihlerine uygun olarak, her gün harçlık yerine öğrencilerine bu fişleri veriyorlar. Bu fişler para yerine geçmiyor. Dolayısı ile öğrenciler okula gelirken zararlı yiyeceklerden almamış oluyorlar. Kantincimiz bu fişler karşılığında o gün sadece meyve ve soğuk sandviç vermek zorunda. Bu şekilde her velimiz çocuğunun okulda ne yediğinden emin oluyor. Ayrıca velilerimiz kendi çocuklarının yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklar için de fiş alarak beslenmelerine katkı sağlamış oluyorlar. Bu proje sayesinde hem çocuklarımız her gün en az bir meyve yemiş oluyor hem de etrafımızda bulunan ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmuş oluyoruz. Bugünün menüsü elma ve sandviçti. Şu anda projemiz çok iyi gidiyor. Veliler çocuklarının ne yediğinde emin oldukları için ilgi gösteriyorlar. Velilerimizi daha çok destek olmaya çağırıyoruz\" dedi. Askıda kantin uygulaması ile meyve alan öğrenciler uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek “Meyveyi çok seviyoruz. Askıda kantin uygulamasını çok seviyoruz. Meyve yemek bize sağlık ve vitamin kazandırıyor.\" dediler.