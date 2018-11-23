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Kültür-Sanat

(Görüntülü) Öğretmenlerin konseri büyük ilgi gördü

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında konser veren öğretmenlerin performansı, izleyenlerden tam not aldı

23 Kasım 2018 02:54

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında konser veren öğretmenlerin performansı, izleyenlerden tam not aldı.

Bir alışveriş merkezine bağlı meydanda gerçekleşen konser öncesinde Büyükşehir Belediye Bandosu, mini bir dinleti sundu. Gençlik Marşı ve İzmir Marşı\'nı çalan bando ekibine alanı dolduranlar eşlik etti. Daha sonra sahne alan Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ise birbirinden hareketli parçalarla yüzlerce kişiyi coşturdu. Gecenin sonunda şefliğini Mustafa Akça\'nın yaptığı \'Öğretmenler Orkestrası\'nın çaldığı birbirinden güzel paçaları farklı branşlarda eğitim veren öğretmenler Yeşim Yeşil Şentut, Güneş Akça, Esra Erdoğan Kaya, Aysur Tor, Evin Yaşın Gürbüz, Orkun Erol ve İbrahim Çelik seslendirdi. Öğretmenlerin performansı, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Organizasyonun sonunda öğretmenlere çiçek ve plaket takdim edildi.

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