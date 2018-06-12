(Görüntülü) Öğretmenden 'Dijital kültürde çocuk yetiştirmek' kitabı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yusuf Yıldırım, \'Dijital Kültürde Çocuk Yetiştirmek\' adlı kitap yazdı. Yıldırım, televizyon ve internetin çocuklara bakıcı rolü üstlendirildiğini söyleyerek, \"Çocuk sizden ilgi bekliyor. Çocuğunuzla oturun konuşun, birlikte vakit geçirin\" dedi. Şehit Mutlu Yıldırım Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni, evli, bir çocuk babası Yusuf Yıldırım, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık gibi dijital kültürün tehlikelerine karşı teknoloji kullanım kültürü oluşturma, dijital kültür içinde yetişen çocukların sorunları ve ailelerin sorumlulukları konularında kitap bastırdı. Yıldırım, kitabı yazarken dijital kültürde çocuk yetiştirmek konusunda çocuk psikologları ve psikolojik danışmanları ile yapılan görüşmelerden elde edilen tavsiyeler, yazı ve röportajlarda yaşanmış somut örneklerle paylaşılan anne baba deneyimleri, bilimsel makale ve tezlerden elde edilen önerilerden yararlandığını söyledi. Kitabında 6 çocuk psikologunun, 20 psikolojik danışmanın ve 25 konuk yazarın görüşlerine yer veren Yıldırım, ailelere dijital kültürün tehlikeleri ile baş etme stratejileri ve bu tehlikelere karşı kendilerine düşen sorumluluklar hakkında tavsiyelerde bulunuyor. Yıldırım, \"Anne ve babalara teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık gibi dijital kültürün tehlikelerine karşı dijital yaşamda çocuk yetiştirme konusunda bilimsel bilgiler sunmak, yaşanmış somut örneklerle dijital kültürün tehlikelerine yönelik anne baba deneyimlerini paylaşmak, çocuk psikologları ve psikolojik danışmanların tavsiyeleri ile çocuklarına dijital yaşamda rehber olabilmeleri için yardımcı olmak amacıyla bu kitaptaki yazıları kaleme aldım\" dedi. \'2 YILDA 200 ANI GELDİ\' Öğrenci velilerinin ortak problemlerinin birinin çocuklarının bilgisayar başında fazla zaman geçirmesi olduğunu söyleyen Yusuf Yıldırım, şöyle konuştu: \"Bir okulda müdür yardımcılığı yaptığım sırada çocukların bilgisayara bağımlı hale geldiklerini, bu konuda problemler yaşandığını gözlemledim. Bununla ilgili kitap yazmaya karar verdim. Ben bilişim öğretmeniyim, bir çocuk psikologu değilim, psikoloji danışmanı değilim. Sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli platformlar kurdum. Burada, ailelerden benimle anılarını paylaşmalarını istedim. 2 yıl süresince 200 den fazla bana anı geldi. Çözüm yolu bulanları ayıklamaya çalıştım. Kitapta 25\'e yakın konuk yazar da başarı öykülerini paylaştı. 6 çocuk psikologu ve 20\'ye yakın psikoloji danışmanı da yaptığımız görüşmeleri kitabımda kullanmaya izin verdi. Kitapta kendi görüşlerime de yer verdim. Bir çocuğun televizyon ve internet bağımlısı olduğunu söyleyebilmek için bazı göstergeler vardır. Mesela saldıranlık göstermesi, yemek yememesi veya yemek yeme alışkanlığının bozulması, kilo alması, vücutta anormal değişiklikler meydana gelmesi, dikkat dağınıklığı, ders notlarının düşmesi gibi birtakım fizyolojik ve psikolojik birtakım göstergeler varsa şüphelenin ve uzmana gitmelerini söylüyoruz. Kitapta çocukların bağımlı hale gelmeden velilerin ne yapması gerektiği yönde bilgiler var.\" \'KURALLAR KOYMANIZ GEREKİYOR\' Teknolojiye bağlı olunması, ancak bağımlı olunmaması gerektiğini ifade eden Yıldırım, \"Sloganım şu oldu \'teknolojiye bağlı olun, bağımlı olmayın.\' Çocuklara teknoloji kullanım kültürü aşılamamız lazım. Bunun için çocukla iletişim halinde olmamız, kurallar koymamız gerekiyor. İnterneti günde belli saatlerde kullanmasına izin verilmeli. İşten eve gelen bir veli 3-4 saatini televizyon karşısında geçiriyorsa, çocuk bunu kendine örnek alır\" dedi. \'ÇOCUK SİZDEN İLGİ BEKLİYOR\' Bağımlılığın, çocuğun bebeklik yaşlarında başladığını söyleyen Yıldırım, \"çocuk niye ağlar? Ya altını pisletmiştir veya karnı acıkmıştır. Daha sonra niye ağlıyor. 1,5-2 yaşından sonra ise ilgi istiyor. Ama günümüzde anne ve baba çalışmak durumunda kaldığı için yorgun, argın eve geliyor. Ne yapıyor? Elindeki cep telefonunu veya tabletini çocuğa veriyor. Ne olmuş oluyor? Cep telefonu veya tablete bakıcı rolü veriyorlar. Çocuk, cep telefonu veya tabletten bir çizgi film izlerken çocuğu susturduğunu ve rahatladığını düşünüyor. Ama siz aynı zamanda ne yapmış oluyorsunuz? Çocuğa kötülük etmiş oluyorsunuz. Çocuğunuza bakıcı rolü vererek, çocuğunuzu bağımlı hale getirmeyin. Çocuk sizden ilgi bekliyor. Çocuğunuzla oturan, konuşun, çocuğunuzla birlikte vakit geçirin\" ifadelerini kullandı.