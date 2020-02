(Görüntülü) Öğrencilerden ‘ateşböceklerine' eğitim desteği

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı\'nın ( TEGV) \'Ateşböceği\' tırında çocuklara eğitim desteği veriyor. TEGV’in \'Ateşböceği Öğrenim Birimi\' adını verdiği eğitim araçlarında 25 öğrenci 12’şer saatlik eğitim etkinliklerinden yararlanıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’nde 27 Ekim tarihine kadar olacak Ateşböceği Öğrenim Birimi’nde etkinlikleri, TEGV tarafından düzenlenmiş olan Vakıf Tanıtımı ve Temel Gönüllü Eğitimini alan İAÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri gerçekleştirecek. “ÖĞRETMEN ADAYLARIMIZ İÇİN BULUNMAZ FIRSAT” TEGV ile eğitim iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını söyleyen İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, projenin öğretmen adayları için de bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Üstün, üniversitelerin en önemli işlevlerinden birinin toplumla iş birliği yapmak olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “TEGV Türkiye’deki çocukların eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflemiş bir sivil toplum kuruluşu. Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanları ve öğretmen adaylarımız için bulunmaz bir fırsat bu. Bu iş birliğiyle hem öğretmen adaylarımız hem öğretim elemanlarımız ‘gönüllülük nedir?, Sivil toplum kuruluşlarında nasıl yer almalılar?, topluma nasıl faydalı olabilirler?’ bunları öğreniyorlar. TEGV çok güzel bir farkındalık ve heyecan yarattı bu iş birliğinin devam etmesini çok istiyoruz.” “OKUL DENEYİMİNDEN ÇOK FARKLI” Farklı kesimlerdeki çocukların sınıftan farklı bir ortamda bulunmasının önemli ve değişik bir durum olduğunu dile getiren Üstün, “Öğretmen adaylarımızın da onlarla gönüllülük esasında buluşmuş olması çok önemli. Birçok beceriyi öğreniyorlar. Zaman ayırmak, bu zamanla birlikte emeğini harcamak, öğrendiklerini öğrencilere aktarmak ve paylaşabilmek çok önemli. Buradaki etkinlikler her iki tarafın da meraklı ve motive oldukları bir ortam olduğu için hem öğrenciler hem de öğretmen adaylarımız açısından daha farklı bir deneyim fırsatı sunuyor. Okullardaki deneyim fırsatından çok daha farklı bir pencere açıyor. Bu tip sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde yer almayı her zaman istiyoruz” diye konuştu. “1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİYLE BULUŞTUK” TEGV’in çocuklara nitelikli eğitim desteği vermek üzere faaliyetler sürdürdüğünü ve ana hedefin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen eğitimi desteklemek olduğunu söyleyen TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, 1 milyondan fazla öğrenciyle buluşulduğunu ifade etti. TEGV’in 24 adet Ateşböceği Öğrenim Birimi bulunduğunu, 21 tanesinin standart özelliklerde, 3 tanesinin ise tematik özellik taşıdığını dile getiren Tosyalı, “Her bir ateşböceğimiz bir okul dönemi boyunca binden fazla öğrenci ile buluşuyor. Tekirdağ’dan Iğdır’a, Kars’tan Ordu’ya, Van’dan Tarsus’a kadar değişik merkezlerimizde faaliyette bulunuyor. Yaklaşık 170 bin kilometre kat etmiş durumdalar ve 2 bine yakın okulda faaliyet gösterdiler ve 1 milyondan fazla öğrencimizle buluştular. 1999’daki talihsiz depremden sonra öğrenimleri kesintiye uğrayan çocuklarımızın acil eğitim sorununa çözüm bulmak üzere üretilmiş bir formül ve o günden beri devam etmektedir” dedi. “ÇOCUKLARI SEVİP, ONLARA İNANMALIYIZ” İAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer Çapan ise çocuklara inanıp onları sevmenin önemini vurguladı. Gönüllü öğrencilerin eğitim alarak çocukları nasıl eğitmeleri gerektiğini öğrendiklerini söyleyen Çapan, “Özellikle dezavantajlı olan okullardaki çocuklar getiriyoruz. Ateşböceği’ne öğrencileri taşımaya devam edeceğiz.Algo, Drama, Hijyen ve bunun üzerine hikayelerin olduğu programlar var. Çocukların bilim ve sanat üzerine de tasarımları var” dedi. Öğrenilen bilgilerin yüzde 80’ine yakın kısmını 8 yaşına kadar öğrenildiğini dile getiren Çapan, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra kalan hayatımızda da yüzde 20’sini öğreniyoruz. Nezaketten, dengeyle ilgili tasarımlara varana kadar hemen hemen her şeyi çocuklara sunduğunuz fırsatlar doğrultusunda çeşitlendirebiliyorsunuz.Çocuklara farklı ve değişik mekanlarda öğrenme ortamı yaratırsanız o kadar daha iyi gelişen bireyler oluyorlar ve dünyaya katkıda bulunuyorlar. Gönüllülük eğitimleri de bir süreç ve bu eğitimler bitmez,sonsuza kadar sürer. Çocukları sevip, onlara inanmak lazım.” \'Ateşböceği Öğrenim Birimi\' İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’nde 27 Ekim tarihine kadar olacak.