(Görüntülü) Öğrenciler kariyer fırsatları konusunda bilgilendirildi



İSTANBUL, (DHA)- Öğrencilerin kariyerlerine yön vermek ve geleceklerine ilişkin yol haritası belirlemek için düzenlenen Anadolu Yakası Kariyer ve Eğitim Fuarı\'na (AYKEF) katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, \"Geleceğe inanarak yürümek ve bir işi severek yapmak başarının ilk şartıdır dedi.



Organizasyonun gençlerin gelecek planlamaları açısından önemli olduğunu dile getiren Hasan Can, \'Geleceğe inanarak yürümek ve bir işi severek yapmak başarının ilk şartıdır. Kariyer günleri adı altında, hangi mesleklerin hangi özelliklere sahip olduğu ve kişinin hangi mesleğe daha yatkın olduğu görmek son derece önemli. Ben kendi çocuklarıma hangi fakülteleri okumaları gerektiği konusunda baskı yapmadım. Önerilerin oldu ama bunları \'olmazsa olmaz\' diye önlerine sunmadım. Severek okuyun ve hangi branşı okursanız okuyun severek en iyisi olmaya çalışın. Hep yaptığınız işlerde bir numara olmak için mücadele edin\" ifadelerini kullandı.

AYKEF kapsamında Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin seminer de düzenlendi. Seminer tiyatro ve sinema oyuncusu Hakan Bilgin \'Farkındalığın fark edilişi\' adlı konuşma yaptı. Bilgin\'in ardından Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, geleceğinin sağlıklı şekillendirmek isteyen gençlerin bir araya geldiğini ifade ederek, Kariyer kavramı günümüz dünyasında oldukça popüler bir kavram. Kişinin kendi ilgi alanı yetenek ve istikameti peşinde Bir veya birden fazla meslek icra etmek olarak tanımlıyorum. 2 gün sürecek etkinlikte gençlerimize kendi kariyer seçimlerinde yol göstermek anlamında ulaşmak istiyoruz diye konuştu.



AYKEF kapsamında Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde bugün başlayan seminer yarın son bulacak. Devlet ve vakıf üniversitelerinin katkılarıyla 36 standın kurulduğu fuarda öğrencilere kariyer ve eğitim fırsatları konusunda bilgiler veriliyor.