(Görüntülü) Öğrenci affıyla, öğrenciliğe başlayamamış olanlara büyük fırsat

İSTANBUL, (DHA)- 18 Mayıs 2018 tarihinde resmî gazetede yayınlanan 7143 sayılı kanunun 15. maddesi öğrenci affıyla ilgili hükümleri içeriyor. Yükseköğretim Kurumu da (YÖK) aftan yararlanmak isteyen öğrenciler için usul ve esasları paylaştı. İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç, öğrenci affıyla ilgili bilinmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Kılanç, “Oldukça kapsamlı bir öğrenci affı. Öğrencilere, öğrencilikten vazgeçmiş ya da öğrenciliğe başlayamamış olanlara büyük fırsatlar sunuyor. Şu anda çok geniş bir kitlenin bunun farkında olmadığını görüyoruz” dedi. Öğrenci affı denilince akla ilk gelenin üniversite okurken herhangi bir sebeple üniversiteden atılan ya da üniversitedeki eğitimini yarım bırakan kişilerin faydalanacağı bir durum anlaşılıyor diyen Burak Kılanç, bilinmesi gerekenleri anlattı. “TERCİH YILI FARK ETMEKSİZİN HERKES BU AFTAN YARARLANABİLİYOR” Öğrencilerin hangi sene sınava girmiş olursa olsun aftan faydalanabileceğini dile getiren Kılanç, “Hangi sene olursa olsun, üniversiteye yerleşip kabul aldıysanız ancak kesin kayıt yaptırıp da öğrenciliğe başlamadıysanız bugün sanki o bölümü yeniden kazanmış gibi kayıt yaptırabiliyorsunuz ve bununla ilgili herhangi bir tarih sınırlaması da yok” dedi. 30 sene önce bile olsa üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşip kesin kayıt yaptırmayanların başvurdukları tarihte öğrenciliğe başlayabileceğini ifade etti. “ÜNİVERSİTELERE YERLEŞEN HER 10 KİŞİDEN 1’İ KESİN KAYIT YAPTIRMIYOR” Son yıllarda öğrencilerin üniversite sınavında bir bölüme yerleşme hakkı kazanmalarına rağmen kayıt yaptırmadıklarını, kesin kayıt aşamasında ülkede yüzde 10’luk bir kayıp yaşandığını belirten Kılanç, “ Her 10 öğrenciden 1’i kesin kayıt yaptırmıyor” dedi. Bu rakamın ciddi bir oran olduğunu belirten Kılanç, “Bu durumu düşündüğümüzde çok geniş bir kitlenin sadece ön lisans ve lisans seviyesinde bile olsa bu haktan faydalanma fırsatı var. Başka şekilde ifade etmek gerekirse, bu kişilerin üniversiteye gitmesi için ikinci bir şans doğdu” diye konuştu. 18 EYLÜL’E KADAR BU HAKTAN YARARLANILABİLİR Öğrenci affından yararlanmak için zaman sınırının olduğunun da altını çizen Burak Kılanç, “Resmi gazetede yayınlandıktan sonra bu süre 4 ay için geçerli. 18 Mayıs’ta yayınlanan bu kanun için 18 Eylül’e kadar bu haktan faydalanmak mümkündür. Geçmişte hangi yıl olursa olsun, önlisans, lisans, lisansüstü, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar, gidip kesin kayıt yaptırmadığınız üniversitelere başvurup sanki bugün yerleşmiş, bugün kazanmış gibi üniversiteli olma şansına sahipsiniz” ifadelerini kullandı. “ÖĞRENCİ DOSTU YAKLAŞIM” Kanun maddesinin incelendiğinde öğrenci dostu bir yaklaşımın söz konusu olduğunu görüyoruz diyen Kılanç, yatay geçiş hakkının da kaybolmadığını söyledi. Kılanç, “Siz bir üniversitede öğrenci olma hakkı kazanmıştınız ama gidip kesin kayıt yaptırmadınız ancak daha sonra makbul bir sebeple şehir değişikliği yaptınız. Bunu beyan etmek kaydıyla ve taban puanınızın uyuşması kaydıyla ilk önce bu haktan faydalanıp üniversiteye kaydolmanız, sonrasında da belli kurallar çerçevesinde puanın tutması durumunda çalışmakta olduğunuz ildeki üniversiteye de yatay geçiş yapmanınız mümkün” diye konuştu. YÖK’ün öğrenci affına ilişkin yayınladığı bilgilendirmeye ise resmi web sitesinden ulaşılabilir.