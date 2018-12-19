(Görüntülü) 'Obezite tedavisinde hızlı davranmakla, hastalar tekrar normal kilosuna gelebilir'

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- OBEZİTE Cerrahı Prof. Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, obezitenin sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini belirterek, \"Erken dönemlerde başvurup, sebebi ortaya konabilirse, hastalar tekrardan hızlı şekilde normal kilosuna gelebiliyor\" dedi. Çağımızın hastalıkları arasında gösterilen ve gün geçtikçe daha çok kişide görülen obezite, birçok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. VM Medikalpark Bursa Hastanesi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, obeziteyle ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kayaoğlu, \"Obezite artık çok yaygın bir hale geldi. Türkiye için bakarsak insanların artık 3’te 2’sinden fazlası obez. Çok fazla sağlık problemlerine de yol açıyor. İşte kalp damar rahatsızlıkları, kemik eklem problemleri, uyku problemleri, üreme sağlığı gibi. Böyle olunca da tedavi maliyetleri çok artmaya başladı. Ciddi bir iş gücü kaybına yol açıyor. Kendi yaşıtlarına göre çok daha az verim alabiliyorsunuz. Psikolojik sosyal problemlere yol açıyor, aile ilişkileri bozuluyor, toplumla olan ilişkiler bozuluyor, yaptığı iş görselse, görselliği hitab eden işi yapıyorsa, oradan dezavantaj yaşıyor\" diye konuştu. TEDAVİ YÖNTEMLERİ FARKLI Hastalığın aşamasına göre farklı tedavi yöntemleri uyguladıklarını belirten Prof. Dr. Kayaoğlu, \"Biz bu hastaları tedavi ederken önce diyet egzersiz ile başlıyoruz. Çok aşırı kilosu yoksa mide botoksu ile kilo vermesini sağlayabiliyoruz. Endoskopi yapılıyor ve çok kısa sürüyor. Riski, diğerlerine göre çok az. Buna alternatif mide balonu var. Ağızdan girerek yaptığımız bir işlem. Daha uzun tokluk sağlıyor. Şimdiki balonlar midede 1 yıl kalabiliyor. Sonra ağızdan girip, indirip alıyoruz balonu. Bu 2 yöntem de kalıcılık yönünde dezavantajlı. Bu şekilde de kilo veremiyorlarsa bu sefer cerrahi müdehale işte mide katlama, midenin uzunlamasına küçültülmesi, tüp mide ki; en çok yapılan ameliyat oldu. Tüp midenin avantajı açlık hissini çok azaltıyor. Bazı hastalarda tamamen ortadan kaldırıyor. Doğal olarak kilo verirken hastanın konforunu sağlıyor\" şeklinde konuştu. \'OBEZİTE AMELİYATLARI SAFRA KESESİNE YAKLAŞTI\' Obezitenin yaygınlaşmasıyla gerçekleştirilen operasyonların da arttıığını, neredeyse safra kesesi ameliyatı sayısını yakaladığını söyleyen Kayaoğlu, \"Bugün obezite cerrahisi o kadar yaygınlaştı ki; nerdeyse safra kesesine yakınlaştı diyebiliriz. Çok fazla yapılıyor sayısal olarak. Dünyada da Türkiye’de de böyle. Vücut kitle indeksiniz 30’un üzerindeyse obezsiniz, 40’ın üzerindeyse morbit obezsiniz diyoruz. Morbit obez şu aslında, yandaş hastalıkların çok arttığı ölümcül obez diyebiliriz. Erken dönemlerde tedavi daha kolay. Erken dönemlerde başvurup, sebebi ortaya konabilirse, bazen çünkü endokrinal sebepler de olabiliyor. Hormonal sorunlar, psikolojik sorunlar olabiliyor. Onları tedavi ettiğiniz zaman hastalar tekrardan hızlı şekilde normal kilosuna gelebiliyor\" dedi.