(Görüntülü) Nusret'ten köyündeki çocuklara: Biz okuyamadık siz okuyun

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- TUZ serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, memleketi Erzurum Şenkaya\'ya ilçesine bağlı Paşalı köyüne geldi. Gökçe, burada anne ve babasının isminin verdiği külliyedeki kütüphanede bir araya geldiği öğrencilerin isteklerini tek tek dinledi. Nusret Gökçe, \"Biz okuyamadık siz okuyun. Emirleriniz en kısa zamanda elinizde\" diye o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Nusret Gökçe, dün memleketi Erzurum\'un Şenkaya ilçesindeki Paşalı köyüne geldi. Nusret Gökçe, geçen haziran ayında açılışını yaptığı anne ve babasının adını verdiği \'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi\'ni ziyaret etti. 4 bin metrekare üzerine yaptırılan ve yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan külliyeni gezen Nusret Gökçe, köylülerle ve çocuklarla sohbet etti. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler, Nusret Gökçe\'yi görünce büyük sevinç yaşadı. Öğrencilerle sohbet eden Gökçe, \"İçinizden ne geçiyorsa isteyebilirsiniz. Kitap olur, bilgisayar olur, ne olmasını istiyorsanız yazıp bana veriyorsunuz\" dedi. Büyük bir heyecanla taleplerini yazan öğrencilerin bu notlarını \"Benden özel olarak isteklerini istedim, liste kabarık\" diyerek bu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çocuklarla tuz serpme hareketi yapan Nusret Gökçe, kendisine teşekkür eden öğrencilere, \"Biz okuyamadık siz okuyun. Geleceğimiz sizlere emanet. Siz her şeyin en güzeline layıksınız, ben size teşekkür ediyorum. Emirleriniz en kısa zamanda elinizde\" diye konuştu. Cağ kebabı yiyen Nusret Gökçe, köyünden geçen derede paçalarını sıvayıp suya girdi. \"Su çivi gibi\" diye not düşen Nusret Gökçe\'nin paylaşımları beğeni topladı.