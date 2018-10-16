(Görüntülü) Nuri Alço: Sosyal medya büyük tuzak (2)

BANU NOYAN: SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINI YOK SAYMAK İMKANSIZ Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu İletişim Bölümü öğrencilerinin düzenlediği \'İletişim Ekimi\' isimli programa katılan girişimci Banu Noyan, son dönemde oldukça yaygın olan sosyal medya platformlarını yok saymanın imkansız olduğunu söyledi. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan \'İletişim Ekimi\' isimli programa katılan ünlü iletişimci Banu Noyan, yaşadıklarını ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Noyan, özellikle son dönemde her bireyin hayatına giren sosyal medya platformlarının yok sayılamayacağını ifade ederek, \"25 yıllık bir iletişimcilik sonunda 18 yıldır da kendi şirketimde bu işi yapıyorum Türkiye\'de bir çok sayılı organizasyona imza atıyorum ama bu işi aşkla yapılacak bir iş bende aşkla yapıyorum. Arkadan gelen bütün gençlere de sevmedikleri işi yapmamalarını öneriyorum, sevdikleri işi yapsınlar özellikle iletişim iyi insan ilişkisi demek değildir. İletişim daha teknik bir şey insanlarla iyi ilişki kuranlar değildir iletişimciler; tekniği ve protokolleri bilenlerdir. Dolayısıyla da arkamızdan çok cevher gençler geliyor görüyorum bende onlara elimden geldiği kadar destek verdim vereceğim de\" dedi. \'İNSANLAR KLAVYE BAŞINA OTURUNCA COŞUYORLAR\' Bazı insanların klavye başında coştuklarını söyleyen Noyan, \"İnsanlar her istediğini yapma özgürlüğüne sahip olabilirler...ama hangi şartla? Başkalarını üzmemek ve zarar vermemek kaydıyla, dolayısıyla da evet o klavyeye oturunca biraz coşuyor olabilirler. Tatbikîde doğru bir şey değil insan kendini bilmeli. Bana göre çok önemli sosyal medya bunu yok saymak imkansız bunu yok sayanların ise kendisini kandırdıklarını düşünüyorum. Daha çok paylaşıyoruz, birbirimizden haberdar oluyoruz, evet belki telefonla konuşamıyoruz yazışmalarımız azaldı gibi gözükse de sosyal medyanın önemini kimse küçümsememeli diye düşünüyorum\'\' dedi.