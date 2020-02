(Görüntülü) Muharrem İnce'den YSK'ya: Abidik-gubidik işlere girmeyin

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesi Yüksek Seçim Kurulu üyelerini uyararak, \"Abidik gubidik işlere girmeyin. Bu işlere girmeyin, görevinizi doğru yapın. Bu ülkenin bütün sokaklarına fotoğraflarınızı asarım, sokağa çıkamazsınız\" dedi. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trakya\'daki ikinci mitingini Kırklareli\'de yaptı. Dingiloğlu Parkı\'ndaki binlerce kişinin katıldığı mitinge, seçim otobüsüyle gelen Muharrem İnce, eşiyle birlikte vatandaşları selamladı. Muharrem İnce, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ve hükümetin politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde 3 ay sonra ABD\'den Fethullah Gülen\'in iadesini isteyeceğini kaydeden Muharrem İnce, şunları söyledi: \"24 Haziran\'da cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içerisinde yargıyı bağımsız hale getireceğiz. Üç ay sonra ABD\'den FETÖ\'yü isteyeceğiz. \'Gel bizde bağımsız bir yargı var. Artık iade et diyeceğiz\' dedim dün. Bana Amerikalılardan haber geldi. Muharrem İnce dediler, sen böyle diyorsun ama, henüz Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen\'i usulüne uygun olacak şekilde bizden iadesini istemedi. Görüyor musun bak neler var? Sizce neden istemedi? İstemez \'konuşur\' diye korkar, eski ortaklıklarını anlatır diye korkar. Ey Aziz Türk Milleti kandırılma. O kandırılıyor olabilirler, sen oynanan filme kanma. Henüz iki sene geçmiş, daha iade istememiş bile. İkincisi, Sayın Erdoğan Londra\'ya gitti. 4 saat gittin, 4 saatte geldin, sekiz saat. 5 saat de görüşme sürdü 13. Üç gün kaldı Londra\'da. Şimdi size soruyorum, Sayın Erdoğan, Anadolu\'da ya da Trakya\'da bu 16 yıl içinde 3 gün bir ilde kaldı mı? Ne konuştunuz İngiltere\'de, ne oluyor. Aziz milletimin bu evladını istemesini istiyorum. F-35 uçaklarını 6 senedir ABD\'den istiyoruz. Parasını veriyoruz, uçağı vermiyorlar, bu uçakların en belirgin özelliği şu uçak alçalarak piste iner ya bunlar helikopter gibi aşağı iniyor. 6 senedir parasını verdiğimiz halde vermiyorsunuz. Neden seçimden 3 gün önce 21 Haziran\'da bu uçakları vereceğinizi söylüyorsunuz. Sizin gözünüzü boyamak için. Ya uşak bir devlet olacağız, ya da Mustafa Kemal Atatürk\'ün kurduğu bağımsız bir devlet olacağız. Karar milletimindir.\" \'MİTİNG FİLİSTİN İÇİN DEĞİL, SEÇİM MİTİNGİDİR\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Filistin\'e yönelik miting yaptığını anlatan Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bugün Sayın Erdoğan miting yapıyor. Filistin ile ilgili, Filistin\'de Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor, canımız yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Hiçbir itirazım yok. Ak Parti Genel Başkanı\'na yardımcı olmak istiyorum, milletimin önünde söz veriyorum. Ama diyoruz ki; İsrail mallarını boykot edecek misin, hayır. Peki İsrail ile yapılan anlaşmaları iptal edecek misin, hayır. Mavi Marmara için aldığın 20 milyonu geri verecek misin, büyükelçiyi geri çekecek misin, Hayır. Ne yapacaksın? Miting yapacağım. Yaptığı tek şey miting. Miting Filistin için değil, Müslümanlar için değil, seçim içindir, seçim. 2008\'den bu yana her emekli olanın maaşı düşüyor. 840 lira emekli maaşı var. Türkiye\'de en düşük ve en yüksek arasındaki fark 9 kat oldu. Finlandiya\'da bu 2 kat. Türkiye\'de 6 bin 500 liraya da emekli maaşı var. 840 liraya da var. Hiçbir üretimi arttırmasam, Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olduğunda, aynı üretim, yatırımla sadece gelir dağılımını adaletli yapsak, herkesin maaşı iki katına çıkar.\" TARIM BAKANINA \'FISTIK\' CEVABI Mitingde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın fıstık ithaline ilişkin sözlerini hatırlatan Muharrem İnce, \"Yakında Ramazan bayramı geliyor. Bayram denilince aklımıza ne gelir, baklava. Fıstığın kilosu 220 lira olmuş. Tarım Bakanı ne diyor, fıstık böyle olursa dışarıdan ithal ederim diyor. Ya vicdansız, fıstığın adı Antep fıstığı. Ya Antep fıstığı ithal edilir mi? Sende hiç vicdan yok mu? Tarım Bakanının adı Fakıbaba, milletin adı fakir baba. Ramazan bayramında kursağında baklava beklerken, sırtına oklava yeme. Bunu değiştireceğiz. İki Trakya büyüklüğündeki alan artık ekilmiyor. Buğdayın geçen yıldan bu yana artışı yüzde 11, mazotun artışı yüzde 27\" şeklinde konuştu. \'ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞINI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ\' Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine de tepki gösteren Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda satışların yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Fabrikaları satın alan işadamlarına seslenen İnce, \"Meydanlarda Erdoğan \'Ey CHP diyor, köprü yaptın mı?\' Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinci köprüyü Özal yaptı, üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar. Önemli değil o. Tamam köprüyü yaptın da, sen ne yapsan zarar ediyor. Hastane, köprü, havaalanı hepsi zarar ediyor. Şimdi ben soruyorum sana, sen hiç Alpullu Şeker Fabrikası yaptın mı? Hem de 2018 yılında değil 1926\'da. Aziz milletim 1926\'da o şeker fabrikaları keyif için kurulmadı. Memleketimin çocukları ishalden ölüyordu. Çocuklara şekerli su lazımdı. Onun için açıldı onlar. Dokuma tezgahları pamuk için geldi, şeker için geldi, buğday için geldi. Cumhuriyetin üç beyazı vardı, un, şeker, pamuk. Sen şimdi satıyorsun. O şeker fabrikalarını alan işadamlarına sesleniyorum. Sakın ha güvenmeyin, yeniden gözden geçireceğiz, bunu herkes böyle bilsin\" ifadelerini kullandı. \'CUMHURBAŞKANLIĞIMDA ERDOĞAN DA HUZURLU OLACAK\' Muharrem İnce, kanun değişikliği ile başbakanın kullandığı örtülü ödeneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kullanıldığı söyledi. Örtülü ödeneklerin güvenlik ve istihbarat konularında kullanılması gerektiğini ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bir örtülü ödenek tartışması başladı. Başbakanlar istihbarat için güvenlik için kullanırdı. Kanunu değiştirdiler. Cumhurbaşkanı da örtülü ödenek kullanmaya başladı. 2018 ilk dört ayında 747 milyon örtülü ödenek kullandılar. Nereye kullandın bunları, seçim için mi kullandın bilelim. Benim cumhurbaşkanlığımda istihbarat hariç, harcanan örtülü ödenekleri Meclisteki ikinci büyük partiden 2 milletvekiline gösterip öyle imha edeceğim. Söz veriyorum Türk milletine. Bu seçimden sonra ne olacak? Ya uçuruma doğru gideceğiz, ya da doktoru değiştirip, yeni bir tedavi uygulayacağız. Erdoğan demedi mi? İlk dönemim çıraklık, ikinci dönemim kalfalık, üçüncü dönemim ustalık, dördüncü dönemi emeklilik dönemi. Gazeteciler soruyor \'seçimi kaybederseniz, ne yapacaksınız\' diye. Erdoğan üç seçenek var diyor, a, b, c seçeneği. Bana sordu gazeteciler, ne demek istiyor diye. A dedim Rize\'de evine yerleşecek, b, Üsküdar\'da ki evine yerleşecek, c, Urla\'daki evine yerleşecek. Üçünden biri ama emin olun benim cumhurbaşkanlığımda o da huzurlu yaşayacak, o da mutlu olacak.\" FOTOĞRAFLARINIZI SOKAKLARA ASARIM Yüksek Seçim Kurulu yetkililerini görevlerini doğru yapmaları konusunda uyaran Muharrem İnce, \"Hiç merak etmeyin, biz oy veriyoruz ama, YSK\'da şurada burada bir şey olur mu? 24 Haziran günü Yalova\'da oyumu kullanıp doğru Ankara\'ya. Avukat arkadaşlara sesleniyorum. Cübbeleriniz arabalarınızda olsun, her an sizi Ankara\'ya çağırabilirim. 50 bin avukatla 24 Haziran akşamı cübbeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu\'nun önüne gidebilirim. Yüksek Seçim Kurulu üyelerini uyarıyorum, abidik gubidik işlere girmeyin. Bu işlere girmeyin, görevinizi doğru yapın. Bu ülkenin büyük sokaklarına fotoğraflarınızı asarım, sokağa çıkamazsınız. Yarış adil olacak, gerçi adil diye bir şey yok. Benim hemşehrimde helikopter, uçak, araba var, para var, örtülü ödenek var oradan harcıyor. Biz de milletin yatırdığı paraları harcıyoruz\" şeklinde konuştu. Muharrem İnce, Kırklareli\'ndeki konuşmasının ardından Tekirdağ\'a geçti.