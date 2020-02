(Görüntülü) Muharrem İnce: Bu iş ilk turda biter (2)

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- SEÇİM çalışmaları kapsamında Kırşehir\'e gelen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cacabey Meydanı\'nda vaatlerini açıkladı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı eleştirdi. İnce, \"Şimdi seçimleri iptal ettirmeyi konuşuyorlar. Sakın ha. Neden kaçıyorsun, mindere gel, korkma. Aday olduğumda bu iş ikinci tura kalır diyordum. Bu 49\'uncu mitingim ve şimdi diyorum ki \'Bu iş ilk turda biter\' diyorum\" ifadelerini kullandı. 24 Haziran seçim çalışmaları için Kırşehir\'e gelen CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganıyla karşılandı. İnce, ardından Cacabey Meydanı\'na geçti. \'Köylüyüm, çiftçiyim, besiciyim, anamız ağladı yeterince; gel bizi kurtar Muharrem İnce\' yazılı dövizlerin açıldığı meydanda coşkulu bir kabalabalık tarafından karşılanan İnce, konuşmasına Kırşehirli merhum sanatçı Neşet Ertaş\'ı anarak başladı. \"Ne diyordu büyük usta; \'Gönül Dağı\'. Bende \'gönül bağı\' kurmaya geldim\" ifadelerini kullanan İnce, şunları söyledi: \"Şimdi ben normalde meydanlarda \'gelecek\' diyorum gelecek, \'gençler\' diyorum, \'iş\' diyorum, \'ekmek\' diyorum ve \'her mahalleye bir kreş, kadınlar çalışsın\' diyorum. Ve \'çocuk kreşe, kadın işe\' diyorum. Ama Erdoğan meydanlara geliyor benimle kavga ediyor. İşte diyor \'ispatlayamazsan namertsin\' ve en yorgun anımda da gülmek için emin olun yandaş medyayı seyrediyorum. Alt yazı şöyle; benim için \'Muharrem İnce\' diyor \'4 yıllık fakülteyi 8 dönemde bitirmiş\' diyor. Ya 4 yıllık üniversitede, 1 yılda iki dönem vardır. 4 yıllık üniversite normalde zaten 8 dönemde bitirilir. Şimdi dün Erdoğan diyor ki vatandaşa \'Bana\' diyor \'büyük ustalık diploması verin\'. Şimdi, bir; diploma vatandaştan istenmez, üniversiteden istenir. İki; \'birinci dönemim çıraklık\' diyor dolar 1,30; ikinci dönem kalfalıkmış dolar 2,70; üçüncü dönem ustalıkmış dolar 4\'ü geçti. Eğer \'büyük ustalık\' dönemini ona verirseniz dolar 10 lira haberiniz olsun. Bence çıraklık, oldu, kalfalık oldu, ustalık oldu onun deyimiyle, bence onu emekliliğe gönderelim.\" \'GÜLEN\'LE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ YAKIN ARKADAŞI YAZMIŞ\' Kendisinin \'Pensilvanya\' iddiası için Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın \'İspat etmezsen namertsin\' sözlerine de karşılık veren İnce, şöyle konuştu: \"Bende ona, beraber giden kişinin bunu bana sağladığını söyledim. Zarar vermesin o kişiye diye 24 Haziran\'dan sonra açıklayacağımı söyledim. Elimde bir kitap var. Nasuhi Güngör. 17-25 Aralık\'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Bu arkadaş bir kitap yazmış. Kitabın 89\'uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama sakın kumandayı duvara atma. \'Erdoğan 2000 yılı Mayıs ayında uzun süredir orada yaşayan Fetullah Gülen ile bir araya geldi.\' Yani 2000 yılının Mayıs ayında Erdoğan\'ın Gülen\'le görüştüğünü kendisinin yakın arkadaşı yazmış. Bana 100 bin liralık dava açmış. Darphaneyi sana bağlayalım da sıcak sıcak ye bari. Muharrem İnce\'ye 100 bin liralık dava açtın da, arkadaşına dava açtın mı ya da tekzip ettin mi sen? Erdoğan kitap okumuyor. Herhalde arkadaşları o kısmı çıkarıp özet vermişler. Ama şunu herkes biliyor ki, Muharem İnce bir şey söylüyorsa doğrudur. İşkembe-i kübradan atmam. Altını doldururum, belgesini alır öyle konuşurum.\" ERDOĞAN-BAHÇELİ POLEMİKLERİNİ İZLETTİ Muharrem İnce, daha sonra dev ekrandan video gösterimiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdi. İnce, \"Dün video izlettiriyor meydanda. Sayın Kılıçdaroğlu\'nun karşısına aday olarak çıkmışım. Siyasette elbette adaylar karşısındaki rakiplerini eleştirir. Bende Sayın Kılıçdaroğlu\'nu eleştirmişim. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sen de söylediklerinin arkasında mısın?\" diye sordu. Erdoğan\'ın \"Ne aldanan olduk, ne de aldatan olduk\" açıklamasını ve ardından yaptığı \"Aldatıldım\" açıklamalarının görüntülerini izlettiren Muharrem İnce, \"Hep aldatılmış. Peki devam edelim. Bana diyor ki \'Sen kurultayda Genel Başkanını eleştirdin\' diyor. Eleştirdim. Sana mı soracağım? Muharrem İnce ne dediyse o, söylediğim lafın arkasındayım\" dedi. İnce, ardından Necmettin Erbakan\'ın AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarını ekrandan meydandakilere izletti. İnce, \"Evet, Genel Başkanı eleştirdim. Ama ben ona \'hırsız\' demedim, \'namussuz\' demedim, \'siyonist, İsrail uşağı\' demedim. Bak senin Genel Başkanın sana ne diyor. Video istersen video çok. Bugün size çok film izleteceğim\" diye konuştu. Daha sonra MHP Lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki polemiklerin yer aldığı videoyu izlettiren İnce, şunları kaydetti: \"Şimdi bu film mutlu sonla bitti. Ne diyor du Neşet Ertaş, \'Cahildim dünyanın haline kaldım\'. Ne diyor bizim hemşehri, \'Cahildim FETÖ\'nün sarığına kandım\' diyor. Biz \'eğitim\' diyoruz. Eğitim en çok da Kırşehir \'e yakışır. 12\'nci yüzyılda Cacabey Medresesi\'nde astronomi okutuluyordu. Ben ona \'nano teknoloji\' diyorum, o bana \'otomobil yapacağız\' diyor. Sen otomobilin kaportasına, lastiğine talipsin, ben \'beynini yapacağız\' diyorum. Farkımız bu. Yandaş medyaya göre 2011\'de yerli otomobil yapmışız, fiyatı da 20-25 bin lira olacakmış. Var mı ortada otomobil? Otomobili yapan mı güçlüdür, onu yapan robot mu yoksa o robotun beynini yazan mı güçlüdür? Annelere sesleniyorum. Biz evlatlarınıza güzel bir gelecek yaratacağız. Çocuklarınızı dindar yetiştirmenizden hiç rahatsız olmam. O tercih sizin. Ama çocuklarınızı kindar yetiştirmenizi asla istemem.\" \'TÜRKİYE\'NİN MARKA ÜRETMESİ LAZIM\' Muharrem İnce, kendisi için \'gariban\' ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, şöyle dedi: \"İkimiz de aşağı yukarı aynı maaşı aldık. Senden de 5 ay fazla maaş aldım. Nasıl oldu da ben garibanım da sen servet sahibi oldun? O benimle kavga etmek istiyor ama ben projelerimi anlatıyorum. \'Çiftçiye mazot 3 lira olacak\' diyorum, \'üniversite öğrencilerine burs\' diyorum. Türkiye bir otomobilden 100 avro kazanıyor. Avara kasnak gibiyiz. Para kazanamıyoruz. Çünkü bizim markamız yok. Mercedes, BMW yok. Türkiye\'de üretilen elbiseye etiket basıp katbekat pahalıya satıyorlar. Türkiye\'nin marka üretmesi lazım. Tasarımı, markayı, teknolojiyi gençler yapar. Başörtülü kardeşim sakın bunların yalanına inanma. Başörtüsünü ister evinde, ister sokakta, ister okulda, istersen iş yerinde tak. Bizim böyle bir problemimiz yok. Biz aş derdindeyiz, iş derdindeyiz. Erdoğan başta kaldığı sürece doların düşmesi mümkün değildir. Eğer bir ülkede demokrasi yoksa, hukuk devleti değilse, yabancı yatırımcı o ülkeye güvenmez. Yabancı yatırımcı Türkiye\'ye güvenmiyor. Senin de paran yetmiyor. Ama sen güven vermiyorsun. Koca koca hakimler, bunlar içeri girdiğinde ayağa kalkıyor. Allah\'ın izniyle ben seçildiğimde o hakimler savcılar ayağa kalkmayacak.\" \'BU İŞ İLK TURDA BİTER\' \"Şimdi seçimleri iptal ettirmeyi konuşuyorlar. Sakın ha. Neden kaçıyorsun, mindere gel korkma\" diye sözlerini sürdüren Muharrem İnce, şunları söyledi: \"Aday olduğumda \'Bu iş ikinci tura kalır\' diyordum. Bu 49\'uncu mitingim ve şimdi diyorum ki, \'Bu iş ilk turda biter\' diyorum. Kemeri vatandaş sıkmayacak, devlet sıkacak. Nasıl olacak? Saray- saltanat yok. 3 bin koruma, 300 koruma aracı yok. Kırşehir Şeker Fabrikası\'nı 330 milyona sattılar. Senin şeker fabrikanı 330 milyona sattılar, Erdoğan\'ın bir uçağı 410 milyon. Sizin koca fabrika Erdoğan\'a bir uçak bile alamadı. Erdoğan\'a soruyorum; \'Hiç mi vicdanın sızlamıyor, hiç mi devlet adamlığı görmedin?\' AK Parti\'ye oy veren yurttaşlara sesleniyorum. Her yerde \'Yerli ve milli\' diyor. Sanki biz Fransa\'dan geldik. Türkiye\'de mermer deyince Kırşehir, Afyon akla gelir. Sorun bakalım AK Partililere, Saray\'ın mermeri Hindistan\'dan mı geldi yoksa Afyon\'dan mı geldi?\" Samsun\'da gençlerin hediye ettiği bisiklete sahnede bindiğini ancak bazı kişilerin bu fotoğrafa montaj yaptığını belirten İnce, \"Bazı alçaklar onu fotomontaj yapıp camiye koymuşlar. Bu fotomontajı FETÖ\'den öğrenmişler. Bu kadar alçak bunlar. Sonra da Erdoğan bana diyor ki, \'Sen bisiklete binmeye devam et\'. Olur, ben bisiklete bineyim, sen de binebiliyorsan beygire bin\" dedi. \'SİZE 5 SENE SONRA OLACAKLARI SÖYLÜYORUM\' Türkiye\'de 15-29 yaş arası 5 milyon genç bulunduğunu da hatırlatan İnce, \"Bunlar okulda değil, yurtta değil, işte değil, kursta değil. Bu ülkenin kalkınması mümkün değil. Eğer 5 milyon gencin kaydı yoksa bu devletin elinde, yazıklar olsun. Erdoğan\'la bizim aramızdaki fark şu; Erdoğan meydanlara gelip \'3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın\' diyor. O çocuk sayısı söylüyor, ben başka bir şey söylüyorum. Çocuk bezinde KDV yüzde 18. Eğer çocuk bezinden vergi alıyorsa bir devlet, o devletten adam olmaz. Erdoğan çocuk sayısı ile uğraşsın, ben çocuk bezinin vergisini düşüreceğim. 30 sene önce cep telefonu çıkacağını söyleseydim size inanır mıydınız? İşte ben size 5 sene sonra olacakları söylüyorum\" diye konuştu. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sahneden gökyüzüne beyaz güvercinler uçurduktan sonra miting için Kırıkkale\'ye hareket etmek üzere Kırşehir\'den ayrıldı.