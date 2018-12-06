(Görüntülü) Muharrem İnce: Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da partisinin Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katılan CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türklerin binlerce yıllık geleneğini yok ettiğini ileri sürerek, \"Muhafazakarlara sesleniyorum. Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur. Binlerce yıllık Türk tarihinin geleneğini yıktı attı\" dedi.



Çiftlikköy’de bir AVM’de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan CHP’li Muharrem İnce, Yalova’dan hiçbir şekilde bundan sonra herhangi bir yere aday olmayacağını söyledi. İnce, \"Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova’dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz. Ama şunu unutmayın. Ben sizlerle birlikte yol yürüdüm. Tahtanın başındaki fizik öğretmenini aldınız, Yalova örgütü beni milletin karşısına 81 milyonun karşısına çıkarttınız. Hangi kardeşimiz Yalova’da belediye başkan adayı, milletvekili adayı, meclis adayı hangi adaylıkta varsa ben sizin yanınızda olacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bende size bu şekilde yardımcı olacağım\" diye konuştu.



\'ERDOĞAN BİNLERCE YILLIK TÜRK TARİHİNİ YOK ETTİ\'



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türklerin binlerce yıllık geleneğini yok ettiğini ileri süren İnce, \"Son bir yılda, son bir ayda yaşananlara baktığımda kendini muhafazakar Osmanlıcı olarak tanıtanlara bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde Erdoğan Birinci Dünya Savaşı’nın sonucuyla ilgili bir törene gitti. Birinci Dünya Savaşı\'nın sona ermesiyle ilgili bir tören. Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunda ne oldu? Bir numaralı gerekçe Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı Osmanlı’dan sonra yeni bir devlet kurmuş olmasına rağmen Osmanlı’ya saygısından ötürü o törene gitmezdi. Gitmezdi. Osmanlı’nın yıkıldığı bir savaşın bitiş törenine gideceksin sonra da gelip buralarda yerliyim, milliyim diyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti’nin içerisinde konsolosluklarda insanlar öldürülüyor. Parçalara ayrılıyor, kasap gibi ve hala çıkıyor işte be dünya lideriyim. Şuyum, buyum tartışmaları yapıyor. Muhafazakarlara sesleniyorum. Türklerin binlerce yıllık tarihine şöyle geri dönüp bir bakın. Bilge Kağan’ın yanında veziri vardı Tonyukuk. Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur. Alparslan var 1071’de Malazgirt’te. Nizamülmülk var veziri. Fatih Sultan Mehmet var. Kanuni Sultan Süleyman var ama Sokullular var, Köprülüler var yanında. Cumhuriyetle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk var ama yanında bir İsmet Paşa var, Fevzi Çakmak var. Binlerce yıllık Türk tarihinin geleneğini yıktı attı. Başbakanlığı kaldırdı. Attı, gitti. Bu muhafazakar oluyor. Biz değerlerimize sahip çıkmıyor oluyoruz öyle mi? Komik bunlar komik. Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı’nın sonunda galip geldi ama baştan üç kere yenildi. Gediz, Kütahya, Eskişehir’de yenildi. Sonra dedi ki Fevzi Çakmak’a \'Orduyu Sakarya’nın doğusuna çek’ dedi. Hazırlıklarını yaptı. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta\" dedi.