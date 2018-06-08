(Görüntülü) Muharrem İnce: Bir tane fabrika açmadı, şimdi kıraathane açacakmış (2)

\'ÇOK YORULDU, MUHARREM ALSIN ŞUNU BEN KURTULAYIM MI DEMEK İSTİYOR\' CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük\'teki mitinginin ardından Kastamonu\'da vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yorulduğunu savunan Muharrem İnce, şunları söyledi: \"Yoruldu, çok yoruldu, acaba \'Muharrem alsın şunu ben kurtulayım\' mı demek istiyor? Ben \'Fabrika, üretim\' diyorum o \'Kıraathane\' diyor. \'Gelsinler kek bedava\' diyor. \'Atanamayan öğretmenler ben sizi atamayacağım\' diyor. \'İmam Hatipli ben sana iş bulamayacağım\' diyor. \'Lise mezunu gençler maalesef iş yok\' diyor. \'Sizin için tek çözüm bir tabağa biraz kek koyacağım bir de çay vereceğim kek ve çayı yiyin.\' Ama internet yok ha. Ona laf söylemeyeceksin diye yok. Hazreti Peygamberimiz 622\'de hicret etti, 632\'de vefat etti. Ondan önce bir hutbesi vardı, veda hutbesi, 100 bini katılmıştır. O hutbede Hazreti Peygamberimiz \'Benden hakkı olan var mı?\' diye sormuştur. Peygamber bile bunu yapıyor biz beyefendiyi eleştiremeyeceğiz. Eleştirdiğimiz zaman sabahın beşinde polisler gelecek. Bu Türkiye kalkınamaz, üretemez, zenginleşemez. Yargısı tarafsız ve bağımsız olan bir Türkiye lazım.\" \'BEN DOĞRU YAPTIĞIMA İNANIYORUM\' İnce, cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra 4 cumhurbaşkanı adayını da ziyaret ettiğini, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın meydanlarda sadece Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etmiş gibi gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu: \"Bakın bunların nasıl insan olduklarını size şu görüntülerden göstereceğim: Olay şu; 4 Mayıs\'ta cumhurbaşkanı adayı olduğumda cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim. En son da Erdoğan\'ı ziyaret ettim, başarılar diledim. Sonra Hakkari\'ye gittim miting yaptım. İzmir Marşını çaldık, herkeste Türk bayrağı. Miting alanında \'Sayın Akşener\'in, Demirtaş\'ın, Karamollaoğlu\'nun ve Erdoğan\'ın size selamı var\' dedim. Hepsinin selamını söyledim onlara. Erdoğan bunu alıyor, benim videolarımı kesmiş sadece Demirtaş kısmını almış \'Bakın bakın Demirtaş\'ı ziyaret etmiş\' diyor. Ben doğru yaptığıma inanıyorum. Milletin gözünün önünde yaptım. Onu kesmiş. Seni bile ziyaret ettim sana bile katlandım ne yapayım daha. Sana mı soracağım birini ziyaret ederken. Sen kimsin? Yalan üstüne yalan. Erdoğan, tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu söylüyor. Cumhuriyet 1923\'te kuruldu. Tek partili dönem 1950\'de bitti. Demokrat Parti geldi. Erdoğan kaç doğumlu 1954; doğmadan 4 sene önce ilkokula gitmiş. Atıyor.\" \'KÖPEKLERİN ÇEKTİĞİ AMBULANS GÖREN VAR MI TÜRKİYE\'DE\' Cumhurbaşkanı seçildiği taktirde bebek bezi, çocuk maması ve sütün KDV\'sini düşüreceğini bildiren Muharrem İnce şöyle konuştu: \"Türkiye garip bir ülke oldu. Dünyanın bütün ülkelerinde fakirler mutsuz, zenginler mutlu. Türkiye\'de zenginlerde mutsuz fakirlerde. Gelecek göremiyorlar zenginlerde. Mal mülkünün garantisi yok. 24 Haziran\'dan sonra İnce ve Erdoğan farkını anlatayım size. Erdoğan döneminde millet kemer sıktı, benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Bin 150 odalı sarayda yaşıyor bir sarayda yazlık Marmaris\'e yaptırıyor 300 odalı. Size sözüm olsun ben bu sarayı kullanmayacağım, engelli çocuklara tatil için kullanacağım. Meydanlara geliyor ‘3-5 çocuk yap’ diyor. ‘Normal doğum yap sezeryan yapma’ diyor. Doğumun yöntemine de karışıyor. Adamın bakalım ekonomik gücü var mı? Sizin çocuk sayınıza karışamam, doğum yönteminize karışamam ama bakın bu çocuk bezi KDV\'si yüzde 18. Benim görevim bundaki yüzde 18 KDV\' yi düşürmek. Sütte KDV yüzde 8, mamada öyle. Sonra 5 çocuk yap. Nasıl yapacak. Şimdi Erdoğan anlatıyor. Biz iktidara geldiğimizde köpeklerin çektiği ambulans vardı diyor. Ben böyle birşey görmedim. Köpeklerin çektiği ambulans gören var mı Türkiye\'de. Bu Sibirya ile ilgili bir film mi seyretti?\" Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)