(Görüntülü) Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur -2

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmak için 4 Mayıs\'ta aday olduğunda yakasındaki 6 oku çıkarıp, Türk bayrağını astığını söyledi. İnce, \"Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız\" dedi.







Osmaniye\'de Masal Park yanındaki alanda toplanan kalabalığa seslenen Muharrem İnce, 24 Haziran\'dan sonra bir sıkıntı olması durumunda 50 bin avukatla Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) gideceklerini söyledi. İnce, \"24 Haziran\'da seçim güvenliğini sağlayacağız. Avukatlar cüppelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran\'da her an Ankara\'ya çağırılabiliriz. 50 bin avukatla YSK\'ya gideceğiz eğer yanlış bir işe girişirlerse. 24 Haziran\'dan sonra hukuk güvenliği, sınav güvenliği, can, mal güvenliği sağlayacağız. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız\" dedi.







BÖYLE DEVLET YÖNETİLMEZ







Türkiye\'de yeni bir dönem başlatacaklarını belirten Muharrem İnce şöyle devam etti:







\"İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi size engel olmayacak. İşe başladıktan sonra 3-5 ay sonra mevzuat değişmeyecek. Ekonomi emir komuta, polisiye tedbirlerle yürümez. Türkler dışarıya para kaçırıyor. Bu da diyor ki \'sana ceza keserim.\' Bu ceza kesmeyle değil, demokrasiyi düzeltmekle olur. Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, sen yabancıyı nasıl çağıracaksın. Kaçtı gitti hepsi. Merkez Bankası başkanını parti genel merkezine çağırırsan sana yabancı sermaye gelmez. Yani talimat vererek faiz inmez. Üniversiteleri \'böl\' dediğinde bölüyorlarsa, TEOG\'u \'kaldırın\' dediğinde kaldırıyorsa, Başakşehir maçına \'gidin\' dediğinde gidiyorlarsa bu iş olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Şirketler kapanıyor, Kredi kartını ödeyemiyorsunuz, benzin alamıyorsunuz. Benim ekibim hazır Allah\'ın izniyle bu sorunları çözeceğiz.\"







EĞİTİM SİSTEMİNİN 1 YIL BOYUNCA TARTIŞACAĞIZ







Türkiye\'de eğitim sisteminin devamlı değiştirildiğini belirten İnce şöyle konuştu:







\"Eğitim dip yaptı, eğitimi rezil ettiler. Çocuklarımız perişan durumda. 20 senede 10 bakan, 5 kez sınav sistemi değişti. Muharrem İnce başkan olduğunda, \'yönetim bana geçti, eğitim sistemini şöyle yaparım\' olmayacak. Uzlaşacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini 1 yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız, sosyalistlerle tartışıp danışacağız. Muhafazakarlara, \'Sen de fikrini söyle\' diyeceğiz. Ulusal bir uzlaşma sağlayıp yeni bir modele gececeğiz. Dayatma yok. Büyük şemsiye var. Onu gerçekleştireceğiz. Huzur gelecek memlekete. Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Mahkemeler saygın olacak. Camiye gittiğinizde imamın cüppesinde düğme var mı? Üniversitenin rektöründe düğme var mı? Hakim cüppesinde düğme var mı? Yok ama son dönemde çıtçıtlı yaptılar. O yargının çıt çıtlarını sökeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Onu kurduktan sonra ekonominin başına etkin yetkin insanlar getireceğiz. İllaki bizim dünya görüşünden olması gerekmez. Dış yatırımcıyı çekeceğiz. \'Bakın Türkiye hukuk devleti\' diyeceğiz. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız. Korkmayacağız, çünkü yolsuzluk yapmayacağız.\"







KARARLI BİR DIŞ POLİTİKA UYGULAYACAĞIZ







Hükümetin dış politikasını eleştiren İnce sözlerini şöyle sürdürdü:







\"Dış politikayı ayak üstü demeçlerle, medyatik açıklamalarla, milletin hoşuna gidecek iç politikaya uygun değil, kararlı bir dış politika uygulayacağız. Hedefimiz Türkiye\'yi Avrupa Birliği\'ne sokmak. ABD, Türkiye\'nin müttefiki. Suriye ile ilgili politikamız net. Suriye\'de Türkiye\'nin büyükelçisi yok. Böyle bir şey olur mu? ABD\'nin Türkiye\'de büyükelçisi yok. Bunu sonlandıracağız. Barışacağız çaresi yok. 4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar harcadın. Bu parayla 2 milyon konut yapardık. Suriye\'nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışında yaşayan herkesle Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye\'de yeni bir anayasa yapılmalı. Buna destek olacağız. Bunlar sağlandıktan sonra burada kalmazlar. Davulla zurnayla giderler Suriye\'ye.\"







İnce konuşmasının ardından, cep telefonu ile mitinge katılanlarla selfie yaptı. Daha sonra kalabalığa karanfil atan İnce, Adana\'da vereceği mitinge geçti.