T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü) Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum (2)

BAHÇEYE İNDİ, ÇAY TOPLADI CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon’daki toplantının ardından parti otobüsüyle Rize’ye doğru yola çıktı

11 Mayıs 2018 19:09

BAHÇEYE İNDİ, ÇAY TOPLADI CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Trabzon’daki toplantının ardından parti otobüsüyle Rize’ye doğru yola çıktı. İnce, yol güzergâhı boyunca beraberindeki eşi Ülkü İnci ile geçtiği ilçelerde vatandaşları selamladı. Cuma namazını Rize’de Sahil Camii’nde kılan İnce, ardından Dağsu Mahallesi’ne gitti. Mahalledeki çay bahçesinde çay toplayan üreticilerin yanına dik bir yamaçtan korumalarının da yardımıyla inen İnce, burada çay toplayan Rabia Karali adlı kadınla sohbet etti. Sohbette yöre şivesiyle \"Ne ediysun burada?\" diyen İnce, kadına verilen yaş çay taban fiyatını beğenip beğenmediğini sordu. Karali, İnce\'ye, “Çok iyi fiyat verildi” yanıtını verdi. Sohbetin ardından çay makasını eline alan İnce, bulunduğu tarlada bir süre çay topladı, tarla sahibi kadına \"Nasıl toplayabildim mi?\" dedi. Çay üreticisi kadın “Çok iyi topladınız” cevabını verdi. Anne ve dede tarafının Rizeli olduğunu hatırlatan İnce, “Küçükken çaylığa girip çay toplamıştım. Ama cumhurbaşkanı adayı olarak hiç çay tarlasına girmemiştim. Buranın bir torunu olarak birazdan konuşacağız, destek isteyeceğiz. Herhalde torunu destekleyecekler” dedi. \'KADIN DOĞRU SÖYLÜYOR\' Sohbet sonrası üretici Rabia Karali, bir isteğinin olduğunu ifade ederek İnce\'ye, \"Seçimlerde birbirinize sataşmayın. Ne yapacaksanız onu söyleyin\" dedi. Bunun üzerine İnce \"Bana sataşmazlarsa ben de sataşmam\" diye konuştu. Korumaların yardımıyla çay topladığı bahçeden çıkan ve sohbetle ilgili konuşan İnce “Bana sataşmayacakları sürece ben de sataşmayacağım. Kadın doğu söylüyor. Ben bir gariban adayım” ifadesini kullandı. Muharrem İnce, daha sonra bölgedeki bir tesiste oturarak çay içti, partililerle sohbet etti. Ziyarette Betül Kuru aldı genç kız İnce ile fotoğraf çektirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAHÇEYETOPLADI CHPninMuharremTrabzondakiRizeyeCumaRizede Sahil CamiindeDağsu MahallesineMahalledekiRabia KaraliSohbetteKaraliSohbetinAnneRizeliAmaBuranınHerhaldeDOĞRU SÖYLÜYORNeBununKorumalarınKadın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24