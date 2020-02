(Görüntülü) Müdür okulu boyadı

Nabi YAZICI- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, Körfez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ercan Mengünoğul ve okul idari personeli eğitim- öğretim dönemi öncesi ustalara yardımcı olarak okulu boyadı. Mengünoğul, her yıl eğitim- öğretim dönemi öncesi okulu bakıma aldıklarını, bu yaz da okulda sınıfları boyadıklarını söyledi.



Körfez Güney Mahallesi Fetih Caddesi\'nde bulunan Körfez İmam Hatip Ortaokulu\'nun yöneticileri 2018-2019 eğitim- öğretim dönemi öncesi okulu boyatma kararı aldı. Okul Müdürü Ercan Mengünoğul ve okul idarecileri ellerine aldıkları fırça ile ustalara yardımcı olarak boya ve badana yaptı. Okulun boya ve badana işlerinde yardımcı olduklarını söyleyen Okul Müdürü Ercan Mengünoğul, \"Yaklaşık olarak 6 yıldır bu okulun müdürlüğünü yapıyorum. Yaz boyunca okulumuzun boya ve badanasında sıkıntılar olduğunu gördük, bazı fiziki iyileştirmelere ihtiyaç duyduk. Hem devletimizin verdiği imkanlarla hem de kendi imkanlarımızla ustalarımızla beraber okulumuzu 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin güzel ve nezih bir ortamda ders görmesi için hep beraber çalıştık. Okulumuzun fiziki imkanlarını iyileştirdik. Şu anda okulumuz eğitim öğretime hazır bir şekilde öğrencilerimizi bekliyor. Ustalara yardımcı olduk, her türlü ihtiyaçlarını beraber karşılamaya çalıştık. Yeri geldiğinde onlarla beraber boya yaptık, çalışmalarına yardımcı olduk bütün imkanlarımızı seferber ettik. Çok şükür şu an okulumuz eğitim öğretime her anlamda hazır. Öğretmenlerimiz yaz tatilinde olduğu için burada yoktu ama idareci arkadaşlarımız burada olduğu için onlar bizlere yardımcı oldu. Herkes elinden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştı\" diye konuştu.