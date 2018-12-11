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(Görüntülü) Motosikletin çarptığı öğrenci yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde okula giderken motosikletin çarptığı ortaokul öğrencisi Kayra Komit (10), yaralandı

11 Aralık 2018 20:24

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde okula giderken motosikletin çarptığı ortaokul öğrencisi Kayra Komit (10), yaralandı. Kaza, Gazibey Mahallesi Subay Lojmanları Sokak\'ta meydana geldi. T.P. (25) yönetimindeki 59 LB 664 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Malkara Atatürk Ortaokulu öğrencisi Kayra Komit\'e çarptı. Kazada, Kayra Komit yaralandı. Motosiklet sürücünün çağırdığı ambulansla Komit, Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

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