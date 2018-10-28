(Görüntülü) Minik Zeynep, 'biyonik kulak' bekliyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de işitme kaybı yaşayan 3,5 yaşındaki Zeynep Mine Koyun, \'biyonik kulak\' olarak bilinen \'koklear implant\' temin edilemediği için ameliyat olamıyor. Kızı için yetkililerden yardım isteyen Ozan Koyun (26), “Kızım yaş sınırında olduğu için de bir önce ameliyat olması gerekiyor. Benim gibi sırada bekleyen birçok aile var. Oğlum bana, ‘Baba benim kardeşim neden konuşmuyor?’ diye soruyor. Bu durum aile olarak psikolojimizi bozdu” dedi. SGK tarafından hastanelere cihaz alımı için verilen ücretlere yapılan 7 bin 500 liralık zam dilimi, cihazı temin eden firmalar ile paylaşılamayınca biyonik kulak ameliyatları durdu. Firmalar ile hastanelerin uzlaşması beklenirken, artan döviz kuru, sorunun büyümesine neden oldu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatı olmayı bekleyen çocukların da mağdur olmasına yol açtı. Gümüşhane’de oturan Ozan Koyun’un işitme kaybı yaşayan ve biyonik kulak takılmasını bekleyen 3,5 yaşındaki kızı Zeynep Mine Koyun da mağdur oldu. Aile, kızlarının sağlığına kavuşması için ayladır beklerken, firmalar ile hastanelerin uzlaşamamaları nedeniyle ameliyatın iptal edildiğini öğrenince yıkıldı. Aile, anlaşmazlığın giderilmesiyle kızlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor. AİLE BEKLEYİŞTE Kızının hastalığını geç fark ettiklerini belirten Ozan Koyun, “Çocuğumuz konuşma ve duyma yetisinin kayıp olduğunu geç fark ettik. İlk önce Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne baktırdık. Orada bize çocuğumuzun işitme kaybının yüksek olduğunu söylediler. Doktorları olmadığı için bize cihaz önerdiler. Biz de daha sağlıklı bir sonuç almak için Kanuni Araştırma Hastanesi’ne gittik. Orada da bize aynı şekilde bilgi verip, çocuğumun ameliyat olması gerektiğin söylediler. Ancak ameliyat yapan doktorun açığa alındığı için, ameliyatı yapabilecek bir doktorun bulunmadığını ilettiler. Bu ameliyatı sadece Rize ve Erzurum’da yaptırabileceğimizi söylediler. Çocuğumuzu alarak Erzurum’a gittik. Erzurum’da 3 ay boyunca birçok kontrolden geçtik. 3 ay sonunda ise bize ameliyat için gün vereceklerdi, ancak devletin döviz kurundan dolayı yüksek maliyetli ameliyatları durduğunu söylediler. Türkiye’nin hiçbir yerinde bu ameliyatın gerçekleşemeyeceğini, ancak ikinci bir yasa çıkana kadar beklememiz gerektiğini ifade ettiler. Kızım yaş sınırında olduğu için de bir önce ameliyat olması gerekiyor. Benim gibi sırada bekleyen bir sürü aile var. Onların da çocuklarının bu ameliyatı olması gerekiyor. Oğlum bana, ‘Baba kardeşim neden konuşmuyor ?’ diye soruyor. Bu durum ailemizin psikolojisini bozdu” dedi. ‘MADDİ VE MANEVİ BİR YIKIM GEÇİRİYORUZ’ Çocuğunun sağlığına kavuşmasını isteyen Koyun, “Bizlere devletin, ölüm riski olmadığı sürece yüksek maliyetli ameliyatları yapamadığını söylediler. Ben asgari ücretle geçinen birisiyim. Bir asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin geçimini sağlamaya çalışıyorum. Maddi ve manevi bir yıkım geçiriyoruz. Hastaneye en son gittiğimde ameliyat masraflarının ücretini sorduğumda bana 150 bin TL’lik bir fiyat söylediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, haberlerden takip ettiğim kadarıyla yüksek maliyetli ameliyatları karşıladıklarını söylemişti. Biz sadece çocuğumuzun sağlığına kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.