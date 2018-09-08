(Görüntülü) MHP'li Enginyurt: Fındık 15 liradan aşağı kurtarmaz

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alım fiyatını halen açıklamamasına tepki gösterdi. Ak Parti Ordu milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, fındık üreticisinin mağduriyetini anlatmadığını iddia eden Enginyurt, \"Myammar’da, Arakan’da, Filistin’de, Gazze’de, Irak’ta, Suriye’de dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanı, senin vekillerin doğruyu söylemiyor. Bu fındık 15 liradan aşağı kurtarmaz. Millet perişan, duy milletin sesini\" dedi.



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Altınordu’da Cumhuriyet Meydanı’nda açık havada basın toplantısı düzenledi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hasadında sona gelinen fındıkta alım fiyatını açıklamamasına tepki gösterdi. Vatandaşların da katıldığı toplantıda, Milletvekili Enginyurt, fındık üreticisinin büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Enginyurt, sosyal medyada kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi. Ordu’da 20 belediyenin Ak Partili olduğunu, fakat belediye başkanlarının fındıkla ilgili hiç açıklama yapmadığını belirten Enginyurt, herkesin sessiz kalmasından yakındı.



\'UMUTLA TMO FINDIĞI ALACAK DİYE BEKLEDİK\'



Her şeye zam yapılırken, fındık fiyatının düşürüldüğünü öne süren Enginyurt, şunları söyledi:



\"Simite, suya zam yapılırken, gübre bin liradan 2 bin liraya çıkarken, salça 14 liradan 40 liraya çıkarken, bu fındığın suçu günahı nedir ki 3 dolardan 2 dolara indi. Buna da sahip çıkılsın istiyor ve sesimizi duyurmak için bir aydır mücadele ediyorum. Fındık üreticisinin sesini duyurmak için gayret gösteriyorum. Bu basın açıklamasını geçen hafta yapacaktık. Sayın İçişleri Bakanımız, sayın valimiz dediler ki; ‘Erteleyin, TMO fiyat açıklayacak’. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. O’nun için erteledik. Ak Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, sürekli televizyonlara çıktı beyanat verdi. ‘Pazartesi açıklanıyor, Çarşamba açıklanıyor, olmadı Cuma, olmadı haftaya’. ‘TMO fındığı alacak’ diye bağırıyordu. Biz de umutla TMO fındığı alacak diye bekledik.”



\'VEKİLLERİN SANA YALAN KONUŞUYOR\'



Ak Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fındık konusunda doğruları söylemediğini iddia eden Enginyurt şunları söyledi:



\"Şenel Yediyıldız dün çıktı dedi ki; ‘İyi ki TMO fiyat açıklamadı, devletin fındık almasına da gerek kalmadı, fındık serbest piyasada 14-15 lirayı buldu. Beni kastetti, şov yapıyormuşum ‘Onun şovuna da gerek kalmadı’ dedi. Fındık 14-15 liraysa Şenel Yediyıldız, şovumun karşılığında özür diliyorum. Fındık 15 lira mı, 14 lira mı? Şenel amca nerede yaşıyor, onu bilmiyorum ama Şenel amcanın Türkiye’de yaşamadığı kesin. Fındığı bir firma bugün 12 liraya düşürdü. Bunların yüzünden. Bunların açıklamasının yüzünden 12 liraya düştü fındık. Biz serbest piyasaya düşman değiliz. Ama maalesef ziraat odaları başkanlarım burada, Türkiye’de serbest piyasa yok. İstediği fiyatı belirleyen bir firma var. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek için bu meydanda toplandık. Sayın Cumhurbaşkanı\'na sesleniyoruz; Myammar’da, Arakan’da, Filistin’de, Gazze’de, Irak’ta, Suriye’de dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen Sayın Cumhurbaşkanı, senin vekillerin doğruyu söylemiyor. Bu fındık 15 liradan aşağı kurtarmaz. Millet perişan, duy milletin sesini.”