(Görüntülü) Mesanesinden 35 taş çıktı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde ameliyat olan Vahap Doğru\'nun (90) mesanesinden, çakıl taşı büyüklüğünde 35 taş çıktı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne ağrıları nedeniyle başvuran Vahap Doğru\'nun yapılan tetkiklerinde mesanesinde taş olduğu belirlendi. Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçügil tarafından ameliyata alınan Doğru\'nun mesanesinden çakıl taşı büyüklüğünde 35 taş çıktı. Meslek hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçügil, \"Cerrahi olarak çok özellikli bir ameliyat değildi. Ama hastamızın 90 yaşında olması ve idrar kesesinde 35 tane elmas büyüklüğünde, 4 sıra kolye olacak kadar taşın olması bizi de şaşırttı. Beklediğimiz bir şeydi, ama bu kadarını görünce biz de şaşırdık. Bu kadar taşla nasıl bu kadar süre yaşayabildi, nasıl bu kadar rahat idrarını yapabildi, şaşırtıcıydı. En enteresan tarafı da hastamızın idrar şikayetlerinin çok az olması. Böyle bir durumda, böyle bir hastanın idrar yapmasının çok kolay olmaması gerekir, ama tıp böyle bir şey. Biz hep söyleriz, hastalık yoktur, hasta vardır, her kişide, her hastalık farklı seyredebiliyor. Böyle bir şey benim meslek hayatımda hiç olmadı\" dedi. Prof. Dr. Özkürkçügil, hastaların kontrollerini aksatmamaları gerektiğini ifade ederek, \"Hiçbir şikayetiniz olmasa bile, yılda bir kere mutlaka ultrasonografiyle kendinizi kontrol ettirin\" diye konuştu. Vahap Doğru\'nun torunu Özden Er ise, \"Dedem uzun yıllardır bunları çekiyor. Ağrısı vardı, en son 2 sene kadar önce mesanesinde taş olduğunu öğrendik. Ancak ameliyat olmak istememişti. Hocamızla konuştuk ameliyatını yaptırdık, şu anda sağlık durumu gayet iyi\" diye konuştu.