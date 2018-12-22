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Kültür-Sanat

(Görüntülü) Merve Özbey, Bursa'da hayranlarını coşturdu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA'da konser veren şarkıcı Merve Özbey, hayranlarından yoğun ilgi gördü

22 Aralık 2018 18:57

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA\'da konser veren şarkıcı Merve Özbey, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Bursa\'da Jolly Joker isimli mekanda sahneye çıkan Merve Özbey, son zamanlarda en çok dinlenen şarkılarından biri olan ‘Vuracak’ ile açılışı yaptı. 3 saate yakın sahnede kalan Özbey, sempatik tavırları ve enerjisiyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonlarına doğru ‘Erik Dalı’nı çaldıran Özbey, kendisine eşlik eden sahne ekibiyle oynadı. Bir ara sahneden inerek dinleyicileri arasında dolaşan şarkıcı, o esnada çalan Karadeniz yöresinden bir şarkıya eşlik ederek dinleyicileriyle horon oynadı. Özbey, konserin sonunda alkışlandı.

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