(Görüntülü) Mersinliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hadise ile coştu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser veren Hadise, hayranlarını coşturdu. Kırmızı elbisesi ve siyah çizmeleri ile sahneye çıkan Hadise, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı\'nda düzenlenen konseri izlemek isteyen binlerce Mersinli, saatler öncesinden alana geldi. Sevenlerinin karşısına yeni albümünde yer alan \'Farkımız Var\' isimli şarkısıyla çıkan Hadise, kırmızı elbisesi ve siyah çizmeleriyle göz doldurdu. Sevilen şarkılarını Mersinliler ile birlikte söyleyen Hadise, dans performansıyla da izleyenlerden tam not aldı. Yaklaşık bir saat süren konserin sonunda Hadise, hayranlarının alkışlarıyla sahneden ayrıldı. Öte yandan, konser alanındaki halkı selamlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, \"Yurdumuza, canımız pahasına kara sevdalılar gibi bu topraklara aşığız. Selam olsun hürriyet aşıklarına, selam olsun toprağı vatan yapanlara, selam olsun vatanı kutsal sayanlara\" dedi. Gece havai fişek gösterisiyle son buldu.