(Görüntülü) Medya ve enerji sektörü KHAS'ta masaya yatırıldı

İSTANBUL, (DHA) - KADİR Has Üniversitesi (KHAS) Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CESD), medya ve enerji sektörü arasındaki ilişkiyi masaya yatırdı. Enerji diplomasisi ve medya konusunun ele alındığı Enerji Talks-6 etkinliğinin konuğu Hürriyet Daily News Köşe Yazarı Barçın Yinanç oldu. Üniversitenin Galata Salonu\'nda açış konuşmasını CESD Merkezi Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’in yaptığı etkinliğe lisansüstü öğrenciler katılım sağladı. Toplantıda konuşan Barçın Yinanç, \"Kadir Has Üniversitesi\'nde öğrencilerle bir araya gelip onlara \'gazetecilik, özellikle de enerji gazeteciliğinin nasıl olduğunu\' anlatmak üzere buradayız. Bu öğrenciler için çok önemli bir faaliyet. Ben şanslıydım. Çünkü ortaokuldan itibaren gazeteci olmak istiyordum. Dolayısıyla bölümümü ona göre seçtim ve mezun olduğumda ne yapmak istediğimi biliyordum. Ona göre hedeflerimi daraltarak hedefime odaklanma imkânım vardı. Ancak bazen gençler ne yapmak istediklerini, hangi mesleğin ne anlama geldiğini bilemeyebiliyorlar. Bu nedenle, meslekten insanların gençlerle buluşup, onlara mesleğin çeşitli yönlerini anlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle meslek tercihi yaparken, bunu birebir yaşamış insanlardan duymak, öğrencilerin yönlendirilmesi açısından daha kolay olabileceğini düşünüyorum\" dedi. UZMAN GAZETECİLİK VURGUSU Konuşmasının devamında uzman gazeteciliğin önemine değinen Yinanç, \"Benim gördüğüm kadarıyla özellikle Türkiye\'de daha çok eksikliğini çektiğimiz mesele, uzman gazetecilik. Eskiden daha fazla uzman gazeteci vardı. Şimdi uzman gazeteci sayısının azaldığını üzülerek görüyorum. Uzman gazeteciliğin çok önemli olduğunu bilen bir insanım. Ne yazık ki dünyada ve Türkiye\'de yaşanan değişimler, özellikle ekonomik sıkıntılar uzmanlaşmayı daha zor hale getirdi. Bir muhabirden çok sayıda alana ilgi göstermesi istenir oldu. Yine de genç gazeteci arkadaşlar üzerlerine hangi çerçevede yük konulursa konulsun uzmanlaşmaya gayret edebilirler. En azından boş vakitlerinde ilgi duydukları alanda uzmanlıklarını geliştirmeye çalışabilirler diye düşünüyorum\" ifadelerini kullandı. \"HERKES ENERJİNİN ÖNEMİNİ KAVRAMIŞ DURUMDA\" Bu etkinliklerin en önemli nedeninin öğrencilerin mesleştaşlarıyla belirli bir ağ oluşturmasını temin etmek, onların alanlarında belirli yerlere gelmiş kişilerin hayat tecrübelerinden yararlanması olduğunu söyleyen CESD Merkezi Müdürü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, \"Enerji çok interdisipliner bir alan. Sosyal boyutundan mühendislik boyutuna, fen bilimleri boyutuna kadar çok değişik alanları içeren bir branş. Artık herkes enerjinin önemini kavramış durumda. Türkiye\'de de en büyük yatırımlar enerji alanında yapılıyor. Bu yüzden lisans alanı ne olursa öğrencilere enerji konusunda ihtisas yapmalarını öneririm\" şeklinde konuştu. \"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI GEREK\" \"Enerji konusuna daha fazla önem verilmesi gerektiğine inanıyorum\" diyerek sözlerine devam eden Prof.Dr. Ediger şunları söyledi: \"Tükettiğimiz enerjinin 4\'te 3\'ünü dışarıdan alıyoruz. Kamu maliyesine bu kadar büyük yük bindiren başka bir kalemimiz yok. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmadan hatta yok etmeden 21\'inci yüzyılda başarılı ülkeler arasına girmemizin pek imkânı yok. Bu konuda bilim ve teknolojiye ağırlık vererek, dışa bağımlılık sorununu çözmeye çalışmak en doğru yol olacaktır.\" Barçın Yinanç ile hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılara toplantı sonunda sertifikaları takdim edildi.